Krkonoše přilákaly loni více než tři a půl milionu návštěvníků

Vrchlabí - Přes tři a půl milionu lidí, z toho 30 procent cizinců, zavítalo v roce 2017 do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Celkový počet návštěv, tedy za osobu a den, se vyšplhal na 11 324 528.

Hory lákají. V roce 2017 navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 3 657 254 lidí. Nejvíce jich přijelo o svatováclavském víkendu.Foto: Deník/Jan Braun

Vyplývá to z dat mobilních operátorů, očištěných o místní obyvatele i ty, kdo pravidelně dojíždějí za prací. Také lidé s více mobilními telefony a přístroji se SIM kartami jsou započítáni pouze jednou. Jednodenních návštěvníků bylo 52 procent, 48 procent se zdrželo déle.



NEJVÍCE LIDÍ NA VÁCLAVA

V roce 2017 navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 3 657 254 lidí. Úplně nejvíce jich dorazilo o svatováclavském víkendu na sklonku září, který překonal i období po Štědrém dnu a přelom roku. Nejintenzivnější sezonou zůstává zimní období, ovšem rozdíl oproti letním prázdninám se snižuje. Jarní a podzimní víkendy návštěvností dotahují letní prázdniny. Z dat, jež Správa KRNAP získala v rámci probíhajícího socioekonomického výzkumu návštěvnosti od společnosti CE Traffic, která na výzkumu spolupracuje s hlavním dodavatelem, společností MindBridge Consulting Praha, vyplývá, že návštěvník národního parku stráví v Krkonoších průměrně 3,84 dne (2,75 noci).

"Dlouhodobě jsme odhadovali, na základě dostupných údajů, že se návštěvnost české strany Krkonoš pohybuje zhruba na úrovni 6 milionů osob za den. Přiznám se, že tento přesný údaj za rok 2017 nás docela překvapil," komentoval statistiku ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Velmi vysoká, a to i v evropském kontextu, zůstává návštěvnost samotného území národního parku, tedy bez vnějšího i vnitřních ochranných pásem, která dosáhla loni 1 027 628 lidí, což představuje dohromady 4 658 248 návštěv," dodal mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



SOUSTŘEDÍ SE NA DELŠÍ POBYTY

"Návštěvnost Krkonoš je obrovská. Je skvělé, že lidi mají Krkonoše rádi. Na nedostatek zájmu návštěvníků si určitě nemůžeme stěžovat. Spolu se Správou KRNAP je naší snahou, aby lidé, kteří sem jezdí, tady zůstávali déle, spíš než lákat stále nové návštěvníky," reagovala ředitelka kanceláře Svazku měst a obcí Krkonoše Eva Šulcová a doplnila: "I my pracujeme na tom, abychom turistům představili méně známá, přesto jedinečná místa Krkonoš, a možnosti k zajímavému trávení volného času i v nižších partiích hor a blízkém podhůří tak, aby stálo za to více lidem tady zůstat delší dobu."

Náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar upozornil, že Krkonoše nejsou nafukovací. "Samozřejmě nás zájem o Krkonoše moc těší a pro místní obyvatele a ekonomiku je turismus zásadní. Ale zdejší příroda už nemůže moc napínat své limity a jak pro přírodu, tak pro zdejší podnikatele je každopádně mnohem přínosnější návštěvník, který se tu ubytuje a stráví několik dní než davy, které by sem jezdily jen na otočku." V případě celých Krkonoš tvoří jednodenní návštěvníci 52 procent, vícedenní 48 procent.