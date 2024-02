Šestičlenná skupinka mladičkých českých turistů se vydala ze Sněžky Jubilejní cestou, která je od 29. listopadu uzavřená polským Krkonošským národním parkem kvůli lavinovému nebezpečí a náročným zimním podmínkám.

„Ptal jsem se jich, jestli viděli zákazovou ceduli. Přiznali, že ano. Nedokázali ale odpovědět, co je to napadlo jít do zákazu. Uznali, že to byl hodně blbý nápad. Byli nevhodně vybaveni, za to s sebou měli pekáče na sjíždění svahu,“ přiblížil kontakt s mladou partičkou Wolfgang Berger. Ve velmi exponovaném a ledovatém místě na Jubilejní cestě už nebyli turisté schopni dalšího postupu. Mladá dívka sklouzla po zadní části těla do údolí Lomničky, pětici jejích přátel se podařilo českým a polským záchranářům transportovat na Slezský dům.

Mladá turistka sklouzla z uzavřené Jubilejní cesty na Sněžce. Je v pořádku

Ačkoliv je Jubilejní cesta na vrchol Sněžky každoročně uzavřená, někteří lidé zákaz porušují a navzdory nedostatečnému vybavení riskují úraz. „Když se jde ze Sněžky dolů, cesta nejprve není relativně tak složitá a nevypadá tak nebezpečně. Lidé ujdou 200-300 metrů a řeknou si, je to dobrý, nebudeme se vracet, to projdeme. Málokdo už ale ví, že nejhorší úsek teprve přijde. Problém nastává zhruba ve druhé polovině, kdy zpravidla dochází ke všem případům. Všechny jsou na stejném místě,“ popsal nejzkušenější člen Horské služby Pec pod Sněžkou, jak to vypadá na Jubilejní cestě. „Je celou zimu zavřená už řadu let. Je tam závora a nahoře výstražné cedule. Je opravdu hodně nerozumné chodit touto zakázanou cestou,“ dodal Wolfgang Berger, který působí u Horské služby 33 let.

Nohy můžou snadno ujet

S tím souhlasí i Miloš Šálek, který terén na Sněžce a jejím okolí dobře zná. Dokumentuje krajinu Krkonoš v každém ročním období a samozřejmě i Sněžku samotnou. „Jubilejní cesta je v zimě opravdu nebezpečný úsek a není divu, že se na zimu zavírá. Když je cesta namrzlá jako teď, tak může opravdu rychle dojít k úrazu. Není se čeho chytit, je tam prudký sráz. Nohy můžou snadno ujet, smeknout se a pád už se nedá zastavit. Nechápu lidi, kteří to pokoušejí a chodí tudy. O to víc je to zvláštní, že to někdo udělá po tragédii, která se stala minulý týden,“ kroutil hlavou fotograf z Trutnova.