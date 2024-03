Vlekaři v Krkonoších chtějí udržet provoz sjezdovek až do Velikonoc

/FOTO, VIDEO/ Navzdory pokračujícímu výraznému oteplení jezdí do Krkonoš tisíce lyžařů. Největší skiareály chtějí mít otevřeno ještě měsíc. „Provoz udržíme minimálně do Velikonoc,“ ujistila Vendula Kalenská ze Skiareálu Špindlerův Mlýn. „Jsme rádi, že lyžaři zatím do Krkonoš míří. Ve městech to tak nevypadá, ale na sjezdovkách je stále dostatečná vrstva sněhu, u nás se lyžuje na téměř 30 km sjezdovek. Máme výhodu vysoké nadmořské výšky a dostatečné zásoby sněhu, které jsme si vytvořili v prosinci a v lednu, kdy byly podmínky příhodné,“ uvedla Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora - Pec.

Areál Mladé Buky bojuje s velkou oblevou, zatím ale zůstává v provozu | Video: Deník/Jan Braun