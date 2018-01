Krkonoše zasypal sníh, hrozí i laviny

Špindlerův Mlýn - Přívaly sněhu, které Krakonoš nadělil nejvyšším českým horám, sice přinášejí radost lyžařům, kteří budou zřejmě o víkendu jezdit po přírodním sněhu, ale způsobuje i problémy. Na hřebenech je okolo 110 centimetrů sněhu.

Ilustrační obrázekFoto: DENÍK/David Taneček

Za posledních 24 hodin zde napadlo zhruba dvacet čísel nového sněhu, za poslední periodu sněžení - 72 hodin - do 45 centimetrů. Sníh za poslední den padal za působení silného západního a severozápadního větru, který dosahoval rychlosti v nárazech přes 20 metrů za sekundu. Přemístil sníh do závětrných partií. Zde se vyskytují nebezpečné desky a převěje. Stabilita sněhové pokrývky se snižuje. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění malých a středních lavin. V současné době slabě sněží a fouká silný západní vítr.

Horská služba vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí, který je nejzrádnější z celé pětistupňové škály, a proto také velmi nebezpečný. "Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení, a to na mnoha strmých svazích. Dají se očekávat samovolné laviny středních ale i velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Může dojít k poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy mohou dosáhnout svého maxima," upozorňují záchranáři s tím, že možnosti túr jsou silně omezené a vyžadují vynikající znalost lavinové problematiky. Na hřebenech hor je navíc velmi špatná viditelnost.