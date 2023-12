V pátek ráno odstartovala v Janských Lázních za nebývale příznivých sněhových podmínek lyžařská sezona v Krkonoších. První nedočkavci vyhlíželi spuštění lanovky na Černou horu už několik minut před půl devátou, aby si mohli užít úvodní jízdu sezony. Byl mezi nimi tradičně i místní patriot a rodák Zdeněk Formánek, který na kopcích v Janských Lázních lyžuje přes šedesát let. V sobotu se bude poprvé lyžovat také ve Špindlerově Mlýně a Malé Úpě. Pec pod Sněžkou se přidá za týden.

O půl deváté se v pátek 1. prosince 2023 nahrnuli na lanovku v Janských Lázních první lyžaři. | Video: Deník/Jan Braun

Na Černé hoře se lyžuje od pátku na třech kilometrech sjezdovek, na kterých leží 80 centimetrů sněhu. „Tradičně jsem tady byl první na spuštění sezony. Těšil jsem se na lyže, akorát se neví, jak vám v to tomhle věku půjde. Mladistvá jiskra už mi chybí. Člověk se ale rozjezdí a dostane se do toho,“ usmíval se na vrcholu Černé hory 74letý Zdeněk Formánek.

K lanovce přijel už hodinu před zahájením provozu o půl osmé ráno. „Byl jsem pozdravit lanovkáře, popovídat si o novinkách. Místních je nás tady požehnaně, přijeli důchodci a nadšenci, lidé z blízkého okolí, ale i daleka. Pán Bůh nám přál, že napadl přírodní sníh, dohromady s technickým sněhem je to ideální kombinace. Naposledy byly takové podmínky v roce 2009,“ dodal.

Lyžuje se až k dolní části lanovky

SkiResort Černá hora - Pec otevřel v pátek 1. prosince sjezdovku Anděl v celé délce 1,4 km a Černohorskou sjezdovku s dojezdem k dolní stanici lanové dráhy v Janských Lázních. Lyžaři mohli využít kabinkovou lanovku na Černou horu, která je v provozu denně od 8.30 do 16.00, a vlek Anděl. Od soboty 2. prosince bude jezdit vlek Sport 1. Na vrcholu Černé hory je rovněž upraveno zhruba 10 kilometrů běžeckých tratí.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Začátek sezony s takovým množstvím sněhu opravdu nepamatujeme hodně dlouho, umožnilo nám to otevřít Černohorskou sjezdovku až k dolní části lanovky. Doufáme, že takové podmínky vydrží co nejdéle,“ uvedl výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Jakub Janda. Příští pátek 8. prosince zahájí SkiResort provoz na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou.

„V Peci pod Sněžkou bychom měli otevřít téměř celý areál. V provozu by měli být od pátku vleky Javor, Javořák, Smrk, Zahrádky, a pokud podmínky vydrží, tak i Hnědý vrch. Připravujeme také další areály v Janských Lázních, Svobodě nad Úpou,Velké Úpě a Černém Dole, všude zasněžujeme a připravujeme k otevření i dětské lokality,“ řekl Janda.

Špindlerův Mlýn změnil kvůli sněhové nadílce plány, sjezdovky otevře už v sobotu

Na Černé hoře se na začátku zimní sezony lyžuje za speciální ceny, které budou platit do čtvrtka 7. prosince. Při platbě online v e-shopu skiresortcard.cz zaplatí dospělá osoba za jednodenní skipas 570 Kč, junior a senior 480 Kč, dítě 350 Kč, balíček 1+1 stojí 670 Kč. Při zakoupení skipasů na pokladně jsou ceny 650 Kč pro dospělé, 550 Kč pro juniory a seniory a 450 Kč pro děti, akce 1+1 přijde na 750 Kč. Od 8. prosince do 22. prosince bude platit ceník vedlejší sezony, od 23. do 31. prosince a od 13. ledna do 17. března se budou prodávat skipasy za ceny hlavní sezony.

Na Černé hoře se můžou lidé občerstvit ve FordBaru, v dolní stanici kabinkové lanovky mají k dispozici SkiResort Live půjčovnu, lyžařskou školu a lyžařský servis.

Ve Špindlu začne sezona v sobotu

O týden dříve než plánovali, zahájí díky vydatné sněhové nadílce lyžařskou sezonu ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. V sobotu 2. prosince otevřou bezmála pět kilometrů sjezdovek. V provozu budou lanovky Medvědín a Horní Mísečky. Skipasy se prodávají za zaváděcí ceny od 690 Kč. Volné kapacity stále hlásí většina hotelů a penzionů ve Špindlerově Mlýně.

„Medvědínská lanovka už zůstane v provozu a lyžovat se bude dál v následujícím týdnu, postupně budeme do provozu přidávat další sjezdovky a od pátku 8. prosince chceme uvést do provozu i další části skiareálu ve Svatém Petru a na Hromovce,“ řekl René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. Oficiální otevření lyžařské sezony Orlen Špindl SkiOpening se uskuteční následující sobotu 9. prosince ve Svatém Petru, kdy bude v provozu většina sjezdovek v celém špindlerovském areálu.

„Díky nízkým teplotám a velmi dobrým sněhovým podmínkám se nám podaří zahájit sezónu ještě o týden dříve, než jsme plánovali. Padá sníh, sněžná děla a sprchy jedou na plno, na sjezdovkách už leží dostatečná pokrývka přírodního a technického sněhu pro parádní víkendovou lyžovačku, takže se na všechny nedočkavé lyžaře a snowboardisty těšíme,“ uvedl Hroneš.

Od 2. prosince bude v provozu lanovka na Medvědín s červenou sjezdovkou v plné délce, na víkend se přidá také lanovka na Horních Mísečkách se sjezdovkou Machytka. K dispozici bude téměř pět kilometrů sjezdových tratí, další budou velmi rychle přibývat. První úpravou projdou také zdejší oblíbené běžecké tratě.