Východní Čechy - VMalé Čermné, vesničce na Náchodsku obklopené hranicí sPolskem, její otevření příliš nadšení nevzbuzuje. Místní lidé se obávají, že zúzkého chodníčku pro chodce vznikne rušná silnice.

Hraniční přechod v Čermné | Foto: DENÍK/David Taneček

Ospalá vesnice skutečně nepůsobí dojmem, že by se mohla stát příhraniční křižovatkou. Řada opuštěných domů, po místních ani vidu, ani slechu. Nepotkáte je ani zdejší hospodě Dřevěnka.

„Chodí mi sem hlavně Poláci zdruhé strany. Těch domácích opravdu málo,“ říká hospodská Iwona Zębiková.

Diskutovat ozměně přechodu však jich sem prý minulý týden přišlo dost. Auta pod okny mít nechtějí.

Silnici nechceme…

Většina místních se vybudování silničního přechodu brání,“ uvedl Ondřej Pumr, ředitel čermenského domova důchodců a člen osadního výboru.

„Obavy vyjadřují lidé hlavně ztoho, že současná komunikace není na větší provoz způsobilá,“ vysvětlila starostka Hronova Hana Nedvědová.

Askutečně. Klikatá cestička zMalé Čermné do vnitrozemí sotva stačí jednomu osobáku.

Na druhé straně hranic však lákají evropské peníze. Díky nim by mohli vKudowy iMalé Čermné opravit cesty a osvětlení. Vše vrámci evropského programu rozvoje příhraničního styku. Projekt je údajně již připravený.

…ale co ty peníze?

Anajdou se ilidé, kteří by napojení komunikace zČermné do Kudowy Zdroje ihned přivítali. „Smanželem bydlíme vKudowy a sem jezdíme do práce. Já nechám auto před přechodem a dojdu pěšky, ale manžel musí se zbožím přes Náchod a najede tak odvacet kilometrů víc,“ říká Iwona Zębiková.

„Dvacet kilometrů navíc nikoho nezabije, což oprovozu na úzké cestě tvrdit nemůžeme,“ oponuje Hana Nedvědová.

Další obce však Schengen a zvýšení provozu vrásky lidem nedělá. Naopak.

VBartošovicích vOrlických horách, kde doposud mohli přes hranice pouze pěší, cyklisté a malé motorky, se na Schengen naopak těší. Amají pro strach zkamionů uděláno. „Dokončujeme opravu mostu, na který dá statik posudek, že je způsobilý pouze pro provoz osobních aut a zemědělské techniky. Nanejvýš by přes něj mohla vpřípadě potřeby přejet cisterna hasičů, ale nic víc,“ řekl starosta Bartošovic Kostas Kotanidis.

Most zprovozní právě 21.prosince a od otevření hranic si tu slibují jen přínosy. Hlavně zturistického ruchu. „Doposud byl most předzvěstí špatných zpráv. Vosmatřicátém přes něj přijeli Němci, odvacet později zase okupační vojska Poláků. Otevřením hranic snad všechny špatné zkušenosti skončí,“ dodal starosta.

Ceduli omezující nosnost hraniční asfaltky do 3,5tun už mají připravenou ivOlešnici vOrlických horách. Zdejší přechod dosud sloužil pouze turistům. „Žádný velký provoz aut tady ale nečekáme,“ uvedl místostarosta Josef Světlík.

Zatímco doposud podléhaly všechny hraniční přechody omezením podle druhů dopravy, příští pátek padnou a směrodatné budou pouze dopravní značení. Prostě jako ve vnitrozemí, jako kdyby žádné hranice neexistovaly.