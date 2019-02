Vrchlabí - Za vodné, stočné a tepelnou energii dluží Česko – německá horská nemocnice Krkonoše místním firmám řádově statisíce korun.

Dluhy měly vzniknout během posledních čtyř až pěti měsíců. „Informace, že nám nemocnice dluží peníze, je pravdivá,“ potvrdil předseda představenstva vrchlabské teplárenské firmy Michael Polák. Konkrétní částku šéf společnosti zatím uvést nechtěl.

Pohledávky Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí (MěVaK) za vodné a stočné momentálně činí 130 tisíc korun. Jedná se o nesplacené faktury z přelomu loňského a letošního roku. „Neustále jsme s nemocnicí v kontaktu. Máme příslib, že v dubnu zaplatí další fakturu,“ říká ředitel vodovodů Karel Urválek.

Vzhledem k tomu, že MěVaK jsou městskou příspěvkovou organizací a město je rovněž majoritním vlastníkem Tepla Krkonoše, vedení radnice je vzniklou situací znepokojeno. „Takové jednání považuji za velmi neseriózní. Jedná se o plánované neplacení. Budeme to muset nějak řešit,“ uvedl vrchlabský starosta Jan Sobotka. Záležitostí se navíc měla zabývat včerejší rada (pozn. úterní jednání skončilo po naší uzávěrce).

Dryml: Na účtech máme miliony

Vedení špitálu na opožděných platbách nic neobvyklého nevidí. „Já si myslím, že to je normální obchodní vztah. Nemocnice má na účtech několik milionů korun, takže to není o tom, že by nemocnice neměla peníze. Je to otázka jednatele společnosti,“ reagoval ředitel nemocnice Vladimír Dryml. Vyjádření jednatele vrchlabského špitálu Zbyňka Cejnara se nám včera získat nepodařilo.