Východní Čechy - Neumí použít záchod, rodiče jim nikdy nečetli pohádky. Některé děti potřebují navštěvovat alespoň poslední ročník mateřských škol jako sůl, ozývá se z východočeských mateřinek.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Šimánek Vít

Z osmi mateřských škol ve východních Čechách, které redakce Deníku oslovila, by prý v případě zavedení povinné docházky do posledního ročníku kapacitní problémy neměla ani jedna. Návrh ministra školství Ondřeje Lišky naopak vítají.

Hrozbu obtížného umisťování předškoláků veskrze odmítly i ty východočeské mateřské školy, které mají nyní plný stav.

„Je možné, že bychom museli přednostně přijímat předškoláky na úkor mladších dětí, ale je to pouze můj odhad. Kdyby nařízení nic jiného nepřineslo, tak se aspoň naučí vyjít s kolektivem, sžijí se s ním a naučí se komunikovat s ostatními ve školce,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové Helena Holubářová.

Zlepšit vstup malých dětí do společnosti a vyrovnat rozdíly mezi těmi, které nižší stupně předškolních zařízení nenavštěvovaly. Takového cíle chce dosáhnout ministr školství Ondřej Liška. Požaduje, aby ve věku od čtyř do pěti let byla docházka do mateřinek povinná.

Ředitelka dobrušské školky Jarmila Zimová vidí v ministrově návrhu hlavně pozitivní stránku.

„S kapacitou bychom určitě problémy neměli. Pokud by byla docházka poslední rok povinná, bylo by to určitě přínosné hlavně pro děti ze sociálně slabých a romských rodin. Právě jejich rodiče musíme leckdy přesvědčovat, aby své potomky do školky vodili. Jenže jim se třeba nechce ráno vstávat, nebo dluží za stravné,“ uvedla pro Deník Jarmila Zimová.

Její názor potvrdil i ředitel Speciální školy a Speciálně pedagogického centra v Hradci Králové Pavel Svoboda. Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tu mají přímo přípravnou třídu.

„Někdy dětem chybí základní hygienické návyky, neumí použít běžný záchod, mají malou slovní zásobu, protože jim rodiče nikdy nečetli pohádky. Máme zkušenost, že se i takové děti brzo srovnají a režimu se přizpůsobí. Mnohdy však víc než s nekázní dětí bojujeme s nekázní jejich rodičů,“ řekl Pavel Svoboda.