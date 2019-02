Vrchlabí - Finanční prostředky na vybavení strážníků, potřebnou techniku, rekonstrukci služebny ina preventivní akce chce letos investovat městská policie.

Vtěchto dnech se čeká na dodání druhého automobilu (pick–up), který budou používat policisté dohlížející na dodržování vyhlášky oplaceném stání. Kromě botiček zde bude umístěna iklec pro transport odchycených zvířat. Větší komfort při této činnosti zajistí speciální výstroj a nové odchytovétyče.

Od jara by sbor měl rovněž disponovat čtveřicí nových jízdních kol. „Strážníci jsou podstatně mobilnější, během služby toho stihnou mnohem více. Chováme se tak iekologičtěji,“ vysvětlil výhody velitel městské policie Milan Čivrný, který také plánuje investice do spojovací techniky. Každý strážník by vbudoucnu měl mít vlastní vysílačku. Tento rok je vplánu rozšíření kamerového systému aspoň ojedno zařízení. Peníze půjdou ina preventivní akce (přednášky ve školách, informační materiál) a propagaci policie.

Momentálně pokračují již dříve započaté stavební úpravy vbudově policie. Vpatře vzniká kuchyňka, vpřízemí pak dojde krozšíření sociálního zázemí.

Plány, okterých minulý týden policejní šéf jednal se starostou Vrchlabí, musí schválením rozpočtu posvětit zastupitelé. Městská policie bude mít letos kvůli ukončení činnosti ve Špindlerově Mlýně méně financí. Roční rozpočet přesáhne čtyři miliony korun.