ŠPINDLERůV MLÝN - Soud potvrdil, že radnice nemusí do Špindlerova Mlýna pustit investory.

Špindlerův Mlýn - uzávěrka | Foto: Archiv

Verdikt Nejvyššího správního soudu umožňuje horskému středisku zachovat stavební uzávěru. I když mírnější variantu z roku 2004, než která platila od letošního roku. Do Špindlu se jen tak investoři apartmánového bydlení nedostanou. Předseda senátu nejvyššího soudu Josef Baxa odůvodnil rozhodnutí tím, že Špindlerovu Mlýnu chybí územní plán, který by dal výstavbě mantinely. Tento dokument bude hotov zhruba za rok a půl.



Pojem stavební uzávěra se ve městě skloňuje už tři roky. Zprvu mohli radní udělovat ze stavební uzávěry výjimky, což také dělali. Špindlerův Mlýn na nich vydělal za dva roky více než 52 milionu korun. Radnice investorům schválila řadu staveb v hodnotě stamilionů korun. „Uzávěru jsme přijali proto, aby ze záměrů město něco mělo. Investoři by tak jako tak našli cestu, jak se o schválení svých staveb postarat a jen bychom se donekonečna soudili,“ říkal tehdy bývalý starosta Oldřich Šimek. Minulý rok se však proti těmto praktikám vzbouřila část místních občanů a proti udělování výjimek sepsala petici.

Radnice musela koncem loňského června pod tlakem veřejného mínění předložit podrobný přehled financí a darů, které od investorů přijala. Ukázalo se, že na udělovaných výjimkách Špindl získal například traktory, parkové úpravy, světelný navigační systém, dětská hřiště, ale také peníze. Kupříkladu za povolení staveb na Medvědíně 6 milionů korun. Odpůrci výjimek docílili toho, že až do komunálních voleb mohla rada udělovat výjimky jen ve zvlášť odůvodněných případech a navíc po kladném stanovisku ustavené stavební komise. Po komunálních volbách dalo nové vedení města (ODS) výjimkám červenou úplně. Od ledna vyhlásilo přísnější stavební uzávěru. „Jsme rozhodnuti jít i do soudních sporů, další stavby nepovolíme,“ deklarovali po zvolení starosta Bohumil Zeman i jeho zástupce Stanislav Řehoř. To, co řekli, se také stalo. Podle nynějšího verdiktu však platí mírnější, tedy původní varianta stavební uzávěry.