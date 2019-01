TRUTNOV - Rozjíždí se v moderní historii velkolepá modernizace kanalizace a oprava čistírny odpadních vod v Bohuslavicích, jedna z nejvýznamnějších akcí města.

A realizace může začít | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Slavnostním úvodem v areálu čistírny odpadních vod včera za účasti řady významných hostů začal unikátní projekt Čistá Horní Úpa.Díky němu dojde k opravám či novému vybudování osmadvaceti kilometrů kanalizačního potrubí, více než dvacet let stará čistírna odpadních vod má dostat nový kabát, lepší technologie a zvýšit kapacitu. „Největší díl staveb je na území města Trutnova. Do projektu patří také Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně a Horní Maršov,“ uvedl už dříve ředitel společnosti VAK Trutnov Josef Moravec.

Skutečná stavba začne až v půlce října. Letos by se ale mělo pracovat pouze v Bohuslavicích a v okresní metropoli. V Trutnově by se mělo měnit potrubí v ulicích Na Terase, Horní Promenáda, Za Tratí, Čs. armády a Textilácká. „Určitě to bude znamenat zásah do dopravní situace města. Na každou z akcí je vypracované dopravní řešení. Většina ulic ale bude řešena za částečné uzavírky, jen v nevyhnutelných případech na krátkou dobu budeme řešit také úplnou uzavírku,“ řekl Moravec.

Stavět bude sdružení firem pod názvem Čistá Horní Úpa. Jejími členy jsou společnosti BAK, Metrostav a OHL ŽS. Tři sta milionů korun dá na projekt Evropská unie, další peníze má VAK zajištěny úvěrem. Na slavnostní zahájení modernizace byli pozváni také ministři Kalousek, Bursík a Čunek. Kvůli cestě do zahraničí ale nedorazili. „Několik členů vlády nemohlo přijet, jsou na jednání v Bruselu,“ dodal Josef Moravec.