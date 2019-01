Trutnov - Mají naše úřady dostatek kvalitních zaměstnanců? To je otázka, kterou si občané často kladou a odpověď nebývá jednoznačná.

Nejde pouze opřístup, který se podle názoru většiny vposledních letech výrazně zlepšil, ale také ojejichpočet.

Úřad ve Dvoře navyšuje stavy

Ve Dvoře Králové dochází ke změně vpočtu zaměstnanců právě vtěchto dnech. Od prvního března bude mít zdejší radnice 133pracovníků. Před rokem a půl to bylo 127lidí. Knejvětším změnám došlo vroce 2003, kdy došlo kreformě ve státní správě. Ve dvou etapách byl počet lzaměstnanců snížen z162nejprve na 142a nakonec na 136osob. Pracovníci radnice zajišťují nejen úkoly spojené svýkonem samosprávy, ale také plní funkce státní správy.

Zatímco města mají desítky úředníků, obce se spoléhají většinou na pár lidí. Kromě starosty a jeho zástupce to bývá účetní. Pouze některé, například Mostek, má pracovníka matriky nebo úředníky stavebního úřadu. Některé obce mají ještě zaměstnance neúředního charakteru, například správce obecních bytů, lesů nebo pozemků.

Trutnov počet úředníků nemění

Městský úřad vTrutnově zaměstnává 183úředníků. „Je třeba rozlišit zaměstnance města zařazené do městského úřadu, kterých je vsoučasné době 230a poté zaměstnance města, jež nejsou zařazeni do městského úřadu, jako jsou třeba strážníci městské policie. Dohromady tak město na úřadě zaměstnává okolo 260lidí. Kromě úředníků máme také informatiky, telefonistky, sekretářky a pracovnice na podatelně,“ říká tajemník Městského úřadu Trutnov Zdeněk Nýdrle.

Počet trutnovských úředníků se příliš nemění od roku 2003. „Reorganizací veřejné správy došlo ke zrušení okresních úřadů. My jsem přebrali většinu úředníků ztohoto úřadu, jehož správní obvod se rozdělil mezi Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové,“ vysvětluje Nýdrle a pokračuje: „Od té doby došlo kjedinému výraznému posunu, když jsme přibrali pracovníky Státní sociální podpory, která poté přešla pod Úřad práce. Takže najednou zhruba 40lidí přišlo a pak odešlo. Jinak se stav úředníků se na Městském úřadě Trutnov výrazně nezměnil.“ Poslední navýšení, do 10lidí, se uskutečnilo na přelomu roku 2006a 2007, kdy stát na obce převedl některé činnosti voblasti sociální péče a dopravně-správníchagend.

„Zakládám si na tom, že úřad funguje jak má. Nic takového jako sobotní směny nechystáme zavádět. Nepovažuji to za nadstandardní, ale nestandardní řešení. Máme vysoké požadavky na naše pracovníky, tak chceme, aby služby poskytovali vtom rozmezí, na které mají obyvatelé nárok a právo a vco nejvyšší kvalitě,“ podotýká tajemník Nýdrle.

Občané nenarazí na zamčené dveře

Za nadstandardní naopak považuje, že trutnovský městský úřad nemá klasické úřední hodiny. „Platí tu pravidlo a dodržuje se, že by člověk žádný den neměl narazit na zamčené dveře na úřadě. Vtakzvané neúřední dny, tedy vúterý, čtvrtek a pátek, se může stát, že tu nějaký úředník nebude, protože má své pochůzky vterénu, ale měli by být schopni jej zaskočit jeho kolegové. Existují samozřejmě výjimky, jako jsou dovolené nebo doba mezi svátky. Ale jinak by se nemělo stát, že by úřad nefungoval, alespoň způsobem, že je schopen podat vždy informace kde a co je možno získat,“ říká Zdeněk Nýdrle.

Městský úřad vTrutnově má ještě jednu zajímavost. Ve vstupní hale je již téměř 10let inforecepce. „Byli jsme jedni zprvních vrepublice, kteří vtakové recepci začali poskytovat služby vtakovém rozsahu, jaké máme nyní. Dnes už inforecepce funguje ijako místo Czech pointu, kde mohou lidé získat čtyři základní výpisy, které potřebují: výpis zrejstříku trestů, výpis zkatastru nemovitostí, výpis ze živnostenského rejstříku a výpis zobchodního rejstříku,“ dodává Nýdrle.