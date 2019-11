"Napadl na hřebenech sníh a jelikož byl silný vítr, tak na některých místech sníh vyfoukal a někde vytvořil až půlmetrové závěje. V takové situaci může být pro turisty pohyb vysilující," řekl dnes ČTK náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno okolo nuly, silná mlha, okolo 20 centimetrů sněhu a vítr v nárazech dosahoval přes 70 kilometrů v hodině. Ještě silnější vítr byl zaznamenán na Sněžce, přes 100 kilometrů v hodině, vyplynulo z informací české a polské horské služby. Tento týden Krkonoše zasáhlo před nacházející zimou první vydatnější sněžení, sníh se dnes dopoledne držel i v údolích. Tam ale v důsledku vyšších teplot tál.

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku má pravidelnou podzimní odstávku kvůli údržbě, až do 6. prosince pojede jen o víkendech. Turisté se na hřebeny hor ve všední dny se dostanou jen pěšky. I kdyby byla v provozu, zřejmě by dnes nejela, protože může fungovat, jen není-li vítr silnější než 60 kilometrů v hodině.

Podle meteorologů by dnes v Královéhradeckém kraji mělo být zataženo, místy polojasno nebo skoro jasno. K večeru od jihozápadu by mělo oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až k 12 stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem plus sedmi stupňů. Vítr má vát čerstvý, na horách by měl v nárazech dosahovat 55 až 90 kilometrů v hodině. Podobné počasí se očekává i v sobotu.