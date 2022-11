Pivovar v Rudníku oživuje architekt z Prahy, nasypal do něj už osmnáct milionů

„Pilotní ročník regionální ceny je třeba chápat jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři Ceny spolu s porotou zavádějí do českého prostředí pohled a kritéria regionální ceny za architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu, nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí,“ uvedl architekt Josef Smutný, organizátor a zakladatel myšlenky Krkonošské ceny za architekturu, který v Rudníku odkoupil zchátralý areál bývalého pivovaru a pracuje na obnově tohoto památkově chráněného objektu.

V Peci radikálně mění centrum

„V žádném případě jsme nechtěli, aby měla Cena význam jen pro jakkoli vymezenou skupinu odborníků. Porota dobře chápe, že pro dosahování co nejvyšší úrovně stavební kultury je v práci s vystavěným prostředím nezbytné oslovit, zapojit a vtáhnout do dění co nejširší okruh zainteresovaných,“ popsal pohled, s nímž k hodnocení jednotlivých počinů porota přistupovala Tomáš Veselý, předseda poroty Krkonošské ceny za architekturu.

Krkonoše mají nové útulny, studenti použili japonskou úpravu i ocelové silo

Po obsáhlé argumentaci se porota Krkonošské ceny za architekturu 2022 rozhodla udělit nejen hlavní cenu, ale ocenit i další regionální počiny. Ocenění získávají jak autoři děl, architekti a krajináři, tak i investoři.

Počinem v oblasti práce s veřejným prostorem se stalo Rýchorské náměstí v Žacléři. Ve složitém terénu centra obce je předvedeno jednoduché, kvalitní a citlivé řešení úpravy historického náměstí. „Věříme, že zvolený přístup se stane iniciačním impulzem nejen pro toto město,“ uvedl za porotu Tomáš Veselý.

Opravené Rýchorské náměstí v Žacléři.Zdroj: Miloš Šálek

Počinem ve spiritualizaci krajiny se stala Zvonička na Vlašských boudách ve Velké Úpě. „Zde jsme ocenili především citlivé zasazení do krajiny, moderní zhodnocení inspiračních motivů i spolupráci investora s lokálními dodavateli,“ doplnil Veselý.

Zvonička na Vlašských boudách.Zdroj: Krkonošská cena za architekturu

Počinem veřejného investora je realizace lávek a útulen, jejichž zadavatelem byla Správa KRNAP a realizátorem ČVUT. „Spolupráci mezi Fakultou architektury ČVUT v Praze a Správou Krkonošského parku považujeme za příkladnou nejen pro krajinu a hledání ohleduplného přístupu k ní, ale i pro studenty architektury. Věříme, že přestože o těchto dílech již bylo mnohé napsáno, jsou příkladem hodným k následování a bylo by chybou je v prvním ročníku regionální ceny opomenout,“ uzavřel diskusi nad udělenými speciálními cenami Tomáš Veselý.

Útulna v Krkonošském národním parkuZdroj: Krkonošská cena za architekturu

Soutěžní počiny budou k vidění v rámci putovní výstavy, kterou organizátoři zahájili v průběhu slavnostního večera v Pivovaru Rudník. Odtud se přesune do Lánova, Vrchlabí, Malé Úpy a dalších destinací v rámci MAS Krkonoše. „Naším cílem je podnítit zájem municipalit a veřejnosti o kvalitní architekturu a veřejný prostor nejen ve městech, ale i na venkově. Chceme, aby zástupci samospráv spolupracovali s urbanisty a architekty na rozvojových studiích a aby nepodceňovali přípravu projektů, na které je třeba v rozvojových plánech dále navazovat,“ potvrdila důležitost smysluplného plánování územního rozvoje Kateřina Fejglová, manažerka MAS Krkonoše, která je spolupořadatelem Krkonošské ceny za architekturu.