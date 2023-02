Krkonošská muzea zdražují, v květnu do nich bude vstup zdarma pro děti a seniory

Správa KRNAP zvyšuje od 1. února letošního roku ceny vstupného do muzejních expozic ve Vrchlabí, Jilemnici, Pasekách nad Jizerou a Harrachově. Vstupné pro dospělé návštěvníky se zvyšuje o 20 korun, pro děti o 10 korun. V květnu, kdy Krkonošský národní park oslaví 60 let od založení, bude vstupné po celý měsíc zdarma pro děti do 10 let a seniory nad 65 let. V říjnu otevře Správa KRNAP nové návštěvnické centrum ve Vrchlabí v areálu bývalého augustiniánského kláštera.

Krkonošské muzeum v Jilemnici. | Foto: Kateřina Ryšavá