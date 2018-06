Krkonošské cyklobusy naložily první bikery a turisty

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 360 Kč

Úředníci jinde neuvedení Referent odboru výstavby. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT ODBORU VÝSTAVBY, Charakteristika práce: , - veškeré administrativní práce spojené s činností stavebního úřadu, silničního správního úřadu a drážního úřadu;, - vedení spisové služby;, - kontrola termínů dle správního řádu;, - zahajování řízení, vedení řízení při ústním jednání;, - příprava podkladů pro vydání rozhodnutí, vypracování rozhodnutí;, - zpracování statistických výkazů., Místo výkonu práce: Špindlerův Mlýn, Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou , Platová třída: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Předpokládaný nástup: 1.7.2018 popřípadě dohodou po ukončení výběrového řízení, Lhůta pro podání přihlášek: do 25.6.2018 do 17:00 hodin, Požadované předpoklady pro výkon práce uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:, úředníkem se může stát , · fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;, · je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; , · je způsobilá k právním úkonům;, · je bezúhonná;, · ovládá jednací jazyk;, · splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. , Další požadavky:, · Kvalifikační požadavky v souladu s ustanovením § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: , - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studij-ním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru;, - vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo, - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví., ·uživatelské znalosti práce na PC (zejména textové a tabulkové editory, elektronická pošta, geografické informační systémy)., Výhodou:, . řidičský průkaz skupiny B;, · praxe ve veřejné správě;, · zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků;, · znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu; , · orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu., Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy "Výběrové řízení REFERENT ODBORU VÝSTAVBY - NEOTVÍRAT" je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na Městský úřad ve Špindlerově Mlýně nejpozději do 25.6.2018 do 17:00 hodin. Další informace podají osobně nebo telefonicky personalistka úřadu Helena Cermanová (tel. 499 404 255), popř. starosta města Bc. Vladimír Staruch (tel. 499 404 246).)., Celé znění nabídky je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Špindlerův Mlýn.. Pracoviště: Město špindlerův mlýn, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Helena Cermanová, +420 499 404 255.