"Strašně se na studium těším. Přijde mi skvělé mít možnost porovnat typy učení, na které tady nikdo není zvyklý. V Americe se učí úplně jiným způsobem než tady. Jsem si jistá, že všichni budeme díky tomu více odhodlaní a připravení na to přihlásit se na vysokou školu u nás nebo v zahraničí," tvrdí Dominika, která by ráda v budoucnu studovala na univerzitě v zahraničí psychologii. Z předmětů, které si mohla vybrat na American Academy, zvolila psychologii, začátky filozofie, světové náboženství či angličtinu. Povinně bude muset absolvovat předmět americká historie. "Výuky v angličtině se vůbec nebojím. Profesoři ve Vrchlabí nás perfektně připravili," říká.

Pětapadesát studentů Krkonošského gymnázia ve Vrchlabí a Hostinném se pustí ve druhé polovině září po průkopnické akce na českých veřejných středních školách. Souběžně s gymnáziem budou studovat, ve svém volném čase, americkou střední školu American Academy. Bude to formou on-line.

Program trvá po celou dobu jejich studia na gymnáziu, na jeho konci můžou získat americkou maturitu American High School Diploma. Budou se vzdělávat v angličtině, aniž by opustili Krkonoše. Za roční školné zaplatí 12 500 Kč.

"Největší výhodou takového studia je, že studenti budou používat anglický jazyk nejen k dorozumívání, ale i jako prostředek k učení. Je to pro ně obrovská příležitost získat vzdělání amerického typu, otevřou se jim nové obzory s výhledem do budoucna. Pokud získají americkou maturitu, budou mít usnadněnou cestu na vysoké školy po celém světě," vyzdvihuje přednosti duálního studia Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Krkonošské gymnázium je první veřejnou střední školou v Česku, kde se tímto způsobem bude učit. Podle ředitele Krkonošského gymnázia Martina Vláška zájem studentů výrazně předčil očekávání. "Rodiče mají zájem, aby děti studovaly předměty v angličtině. Nedotkne se to jejich rozvrhu, budou si vše plnit ve svém volném čase," upřesňuje Vlášek.

Pro studenty, kterých se do programu zapsalo 48 ve Vrchlabí a 7 v Hostinném, je americká škola lákavou představou. První hodiny se zahraničními učiteli absolvují ve druhé polovině září. Čeká je však tvrdá řehole ve volném čase. Dobře to ví i Dominika Svatoňová ze Špindlerova Mlýna. Přesto vůbec neváhala a pro studium American Academy se rozhodla okamžitě.

"Ačkoliv nám bylo řečeno, že to bude hodně těžké, rozhodla jsem se hned, protože taková příležitost je ojedinělá, nikdo jiný dosud takovou šanci neměl. Strašně se těším, že takovou školu budu moct studovat," vysvětluje. "Přijde mi skvělé mít možnost porovnat typy učení, na které tady nikdo není zvyklý. V Americe se učí úplně jiným způsobem než tady. Jsem si jistá, že všichni budeme více odhodlaní a připravení na to přihlásit se na vysokou školu u nás nebo v zahraničí," tvrdí Dominika, která by ráda v budoucnu studovala na vysoké škole v zahraničí psychologii.

Už si vybrala předměty, které bude na americké škole studovat, aniž by přitom opustila Krkonoše. "Každý si mohl zvolit předměty podle svého. Je jich tam spousta, které nemáme v české škole. Jsou tam předměty, které mě opravdu zajímají a se kterými bych se setkala i v normálním životě. Baví mě, sama si o nich zjišťuji věci," popisuje.

Vybrala si psychologii, začátky filozofie, světové náboženství nebo angličtinu. "Některé předměty jsou povinné, například americká historie. Tu musíme absolvovat jeden rok," dodává. Studium bude probíhat formou distanční výuky. Jakmile přijdou žáci z Krkonošského gymnázia domů, čeká je další várka učení. "Bude to formou online přednášek, které si budeme moct přehrát, kdy budeme chtít. Za jejich absolvování a plnění budeme dostávat kredity a na konci studia diplom," přibližuje zjednodušeně, jak bude učení probíhat.

Výuky v angličtině se vůbec nebojí. "Profesoři angličtiny Bareš a Brožová nás na gymnáziu ve Vrchlabí perfektně připravili. Vůbec se nebojím, že bych neměla slovní zásobu. Možná jen některá slovíčka budou nová. Je ale jasné, že pro mladší žáky, kteří přišli na gymnázium ze základní školy, to může být hodně náročné," uvažuje.

Ačkoliv je studium American Academy prioritně určené pro žáky prvního ročníku tak, aby absolvovali kompletní čtyřletý program završený maturitou, možnost zaregistrovat se dostali i studenti druhých a třetích ročníků. To je i případ Dominiky Svatoňové. "Zaregistrovaly jsme se s dvěma dalšími spolužačkami a jsme moc rády, že tuto možnost studia jsme dostaly i my, i když už jsme ve třetím ročníku. Je to skvělé, jsem moc ráda, že díky škole, městu a kraji tuto příležitost ve Vrchlabí máme," cení si nové příležitosti.

Podle ředitele Krkonošského gymnázia Martina Vláška je duální studium české a americké střední školy hodně o samostatnosti a zodpovědnosti. "Od příštího týdne si začnou studenti plnit kreditní systém americké školy. Na obou pracovištích ve Vrchlabí a Hostinném mají k dispozici koordinátory pro pomoc a orientaci v průběhu studia," doplňuje Vlášek.