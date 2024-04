Kniha Louky – dobrodružství poznávání autorů Stanislava Březiny, Sylvie Pecháčkové, Hany Skálové a Františka Krahulce získala prestižní ocenění Magnesia Litera v kategorii za naučnou literaturu. Kniha vychází z poznání krkonošských luk a nabízí vzácnou příležitost rozkrýt děje probíhající uvnitř louky a hledat jejich paralely s děním v lidské společnosti. A život luk líčí téměř jako dobrodružnou výpravu.

Krkonošské Louky získaly Magnesii literu | Foto: Správa KRNAP

Květnaté louky jsou rostlinnými metropolemi, kde svůj životní prostor sdílejí stovky druhů rostlin nejrůznějšího původu. Jak takový společenský život lučních rostlin vypadá? Čím se řídí jejich vzájemné vztahy? A čím to, že právě na loukách je schopno žít pospolu takové množství rostlinných druhů? To jsou otázky, které řeší tým ekologů z průhonického Botanického ústavu AV ČR na vybraných krkonošských loukách již téměř čtyřicet let. S každým novým poznatkem je zjevnější, jak fascinujícími aktéry luční rostliny jsou a jak rozmanité kusy hrají.