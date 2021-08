Na vysloužilých tramvajích z Ostravy, které mají na rozdíl od jiných v Česku železniční profil kol, a trati mezi Rokytnicí nad Jizerou a Martinicemi chce spolek krkonošského metra poprvé vyzkoušet fungování vlakotramvaje. Trať historické krkonošské lokálky je k tomu podle ředitele spolku Karla Jakubů ideální. Považuje ji totiž za nejhorší regionální trať v republice. O zkušebním provozu bude jednat s Drážním úřadem. Nejdříve ale musí jednu z tramvajových souprav náležitě upravit a instalovat speciální pohon pro kolejová vozidla. Mají už ho sestavený v laboratořích.

"Trať v Krkonoších jsme vybrali ke zkouškám našeho pilotního provozu, protože má absolutně nejhorší parametry z regionálních tratí v republice, kvůli vedení směru. Pilotní projekt vlakotramvají chceme ukázat na infrastruktuře, která zastupuje veškerá negativa regionálních tratí ve středoevropském regionu, proto je tato trať ideální. Pokud bude vlakotramvaj fungovat tady, tak všude," říká Karel Jakubů.

"Krkonošskému metru jde o zatraktivnění drážní a veřejné dopravy v Krkonoších. Cílem je konstrukce nového lehkého kolejového vozidla na principu vlakotramvaje, které by řešilo provoz na regionálních tratích," vysvětluje ředitel spolkukterý je spolupracovníkem dopravní fakulty ČVUT.. Projekt podle něj existuje několik let. "Roky na tom pracujeme. Krkonošské metro je od roku 2009 zařazeno do projektově orientované výuky Fakulty dopravní ČVUT," připomíná.

Spolek se zaměřuje na regionální tratě globálně, necílí pouze na Krkonoše. "Nechceme se smířit s likvidací regionálních tratí, vytrhání kolejí, a jejich nahrazení cyklostezkami či něčím jiným. Dlouhodobě řešíme s Fakultou dopravní ČVUT problematiku regionálních tratí ve střední Evropě. Nejen Česko, ale i země Visegrádské čtyřky Slovensko, Polsko, Maďarsko mají obdobný problém s regionálními tratěmi, které jsou obdobně technicky i investičně podfinancované a údržba je zanedbaná za roky provozu," popisuje.

Spolek plánuje první testovací jízdy na příští rok. O povolení bude žádat Drážní úřad. "Předběžně máme vyjednáno, že v případě podání žádosti o zkušební provoz na krátkém úseku z Rokytnice nad Jizerou nám drážní úřad vyhoví. Oficiální žádost ale budeme podávat ve chvíli, kdy vozidlo bude připravené ke zkouškám," upřesňuje.

"Podle výsledků testovacích jízd přistoupíme ke konstrukci nového moderního vozidla, které bude splňovat parametry pro 21. století," plánuje Karel Jakubů. Kolik by taková vlakotramvaj stála? "Naším cílem je, aby vlakotramvaj byla za pětinásobek ceny autobusu, protože drážní vůz má mít pětkrát delší životnost než autobus," tvrdí ředitel spolku Přítel Krkonošského metra.