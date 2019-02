Vrchlabí - Krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí, jenž jsou nejstarší akcí svého druhu v Krkonoších, slaví své významné jubileum. V sobotu se na vrchlabském náměstí a přilehlém prostranství uskuteční již 20. ročník tohoto svátku milovníků piva, dobré zábavy a výtečných krkonošských pochoutek.

Krakonoš a plné náměstí, to prostě patří k pivním slavnostem ve Vrchlabí. | Foto: DENÍK/Jan Braun

Pestrý celodenní program ozdobí legendární kapela Olympic, zpěváci Marek Ztracený či Josef Laufer a nejmenší návštěvníky potěší Michal Nesvadba, známý bavič z populárního dětského televizního pořadu Kouzelná školka.

„Skoro se mně ani nechce věřit, že letošní Krkonošské pivní slavnosti už mají pořadovou číslici dvacet. Vědomí tohoto magického čísla mě naplňuje hrdostí, je vzrušující, ale zároveň i velice zavazující,“ říká hlavní pořadatel akce Petr Ticháček. „Je to společenská událost, na kterou se těší celé město i jeho okolí a o níž se pak dlouho mluví. Už od prvních okamžiků, kdy jsme začali připravovat program pro letošní jubilejní kulatý ročník, jsme to měli neustále na paměti,“ dodává Ticháček.

Během letošního ročníku Krkonošských pivních slavností roztočí své pípy dvacítka pivovarů, mezi kterými nebudou chybět ani domovské značky jako Hendrych, Medvěd, Fries, Paroháč nebo Trautenberg. K zakousnutí bude celá škála pamlsků od tradičních krkonošských sejkor, borůvkových koláčů až po rožněné sele, steaky či grilované klobásy.

Po úvodním přípitku starosty města Jana Sobotky s Krakonošem vypukne o desáté hodině i hudební produkce a jako první skupina se představí místní uskupení Grooves. Během následujících šestnácti hodin se představí desítka kapel v čele s legendárním Olympikem či zpěváky Markem Ztraceným a Josefem Lauferem. Právě Laufer má k Vrchlabí blízký vztah, protože se zde před mnoha lety vyučil v místní Tesle. „Nevím, na co se mají diváci těšit od starýho oprýskanýho ještěra. Prostě budu takový, jako vždycky a pořádně to roztočím. Tak, aby mladým padaly brady a starý mávali vozíčkama nad hlavou,“ vzkazuje Laufer. Z dalších vystupujících jmenujme například dívčí formaci The Apples či rodinnou skupinu z Petříkovic u Trutnova Benjaming’s Clan. Celodenní hudební produkci uzavře od půlnoci koncert revivalové skupiny Vaťák, která zahraje největší hity od skupiny Kabát.



V prostranství vedle náměstí bude od 10 hodin otevřen i dětský koutek, v němž budou k dispozici skákací hrady a další zábavné atrakce. Odpoledne se zde uskuteční divadelní představení pro děti a od 15:30 se zde představí Michal Nesvadba.



Nejstarší pivařský svátek v Krkonoších nabídne i tradiční tematické soutěže, fotobednu nebo Pivní školu Jardy Učíka, vicemistra světa a mistra ČR v čepování piva. Pro mimovrchlabské návštěvníky budou k dispozici noční autobusové linky do okolních obcí.



Krkonošské pivní slavnosti začínají v sobotu 12. srpna v 10 hodin dopoledne a předpokládaný konec je ve 2 hodiny ráno následujícího dne. Vstupné činí 120 korun a děti do 130 centimetrů v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.

Jiří Štefek