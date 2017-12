Krkonošské smrčky šly na dračku

Vrchlabí /FOTO, VIDEO/ - Bylo úterý před devátou hodinou ranní a kolem budovy Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí se obtáčel špalír mrznoucích lidí.

Nečekali na filmový trhák, ani knižní bestseller. Přišli si vystát frontu na pravý vánoční stromek z krkonošských lesů. KRNAP dal do prodeje 150 smrčků, které lesníci vyřezali po celých horách, od Harrachova po Horní Malou Úpu. „Pocházejí z volného lesa v Krkonoších, tedy z žádných plantáží v Dánsku. Jsou to pouze smrčky. V krkonošských lesích jsou ostatní dřeviny, třeba jedle, cílové a nebude se s nimi nikdy počítat do výřezu,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Každý stromek je opatřen certifikátem FSC, který lidem dává informaci, že v krkonošských lesích hospodaříme ekologickým způsobem. Certifikované máme kompletně celé lesní porosty v Krkonoších,“ dodal. Vyříznutím smrčků pro vánoční trh nedošlo k poškození přírody, neboť byly určené k výřezu. Jejich majitelé navíc přispěli k další obnově krkonošských lesů. Za peníze, získané z vánočního prodeje, se totiž pořizují nové sazenice.