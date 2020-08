Doba, kdy návštěvníci zaplatí za vstup do národního parku, se přiblížila. Správa KRNAP se situací zabývá. Je to ožehavé téma.

V Polsku to tak mají už bezmála třicet let. Od roku 1992 se tam vybírá poplatek za vstup do národního parku. Nyní činí 8 zlotých na den (50 korun), třídenní 20 zlotých. Pro žáky, studenty, důchodce, hendikepované osoby a vojáky je za polovinu. Platit ho nemusí obyvatelé podhorských měst Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba.

Česká legislativa zatím zpoplatnění vstupu do chráněných území neumožňuje. „Vstupy do národních parků jsou zpoplatněny nejen v Polsku, ale v celé řadě dalších zemí,“ připomíná ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Podle profesionálního průzkumu, který jsme si zadali, souhlasilo se vstupným přes 90 procent polských a kolem 60 procent českých návštěvníků. Překvapivě se ke vstupnému hlásila především starší generace,“ říká Böhnisch.

Pokud by k zavedení poplatku za vstup do Krkonošského národního parku došlo, měl by spíše symbolickou hodnotu. „Případné vstupné do českých národních parků nevnímám jako nástroj regulace návštěvnosti. Vstupné nemůže být nikdy takové, aby si někdo nemohl dovolit národní park navštívit, ale šlo by o možný zdroj příjmů pro udržení turistické infrastruktury, bezpečí a pohodlí návštěvníků,“ vysvětluje ředitel nejstaršího českého národního parku.

Výdaje za desítky milionů

Podle Böhnische státní příspěvek na chod Správy Krkonošského národního parku nepokrývá všechny náklady. „A to ani zdaleka. Správa KRNAP udržuje stovky kilometrů cest, stezek, chodníků, vyměňuje a umisťuje lavičky a celé sedací sety, zábradlí, povaly, dřevěné směrovky, informační cedule, mosty a mostky, turistické přístřešky a útulny, stará se o drobné toky, vydává časopis Krkonoše - Jizerské hory a tak dále. Stojí to desítky milionů korun ročně,“ popisuje.

„Ne všechno se dá také řešit prostřednictvím dotací, ať už evropských nebo domácích. V minulých letech získávala Správa KRNAP takové dodatečné zdroje prostřednictvím prodeje dřeva z hospodaření v lesích, ty ale nejsou v době středoevropské krize trhu se dřevem k dispozici,“ dodává.

Místo vstupného můžou letos návštěvníci přispět na chod národního parku dobrovolně, nákupem samolepek v hodnotě 100, 500 a 1000 Kč, které jsou k dispozici v informačních centrech Správy KRNAP a na e-shopu.

Průměrná denní návštěvnost vrcholu Sněžky dosahuje 5000 lidí, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek. Ministerstvo životního prostředí pověřilo Správu KRNAP, aby vytvořila mechanismus, jak situaci na Sněžce zklidnit. Jednou z možností by mohlo být zavedení časových bezplatných vstupenek na vrchol.

Krkonošský národní park patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost stále roste. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam dohromady strávili 11,8 milionu dní.