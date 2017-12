Krkonošský národní park povede Robin Böhnisch

Krkonoše - Ministr životního prostředí Richard Brabec v úterý jmenoval nového ředitele Správy Krkonošského národního parku, s účinností od 1. ledna 2018 jím bude Robin Böhnisch.

Robin BöhnischFoto: Archiv

Ve funkci nahradí Jana Hřebačku, který se po necelých deseti letech v čele KRNAPu rozhodl přijmout novou pracovní výzvu. Ministr Richard Brabec uvede nového ředitele do úřadu 2. ledna 2018.

"Je to velká čest, radost a zároveň velká odpovědnost. Obzvláště při vědomí, jak Jan Hřebačka nastavil vysoko laťku a jak s ním bude každý nový ředitel Správy Krkonošského národního parku už vždycky srovnáván," řekl Deníku bezprostředně po jmenování Robin Böhnisch. Bývalý dlouholetý poslanec za ČSSD, který strávil ve Sněmovně do letošního října čtrnáct let, vstoupí do nové pozice s několika prioritami. "Jedna z nich souvisí s představami pana ministra a výběrové komise, tedy velká míra diplomacie uvnitř organizace i navenek a udržení dobrých vztahů s krkonošskými samosprávami. Dále to budou záležitosti, související s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, který jsem dva roky provázel ve Sněmovně jako zpravodaj. Týkají se nové zonace, nového vymezení klidových území a nových zásad Péče o Krkonošský národní park," sdělil Deníku Robin Böhnisch.

Robin Böhnisch uspěl ve standardním výběrovém řízení, které Ministerstvo životního prostředí na pozici ředitele Správy Krkonošského národního parku vyhlásilo 1. listopadu 2017. Přihlásilo se do něj celkem 9 kandidátů, do druhého kola jich postoupilo osm. Výběrová komise se shodla na tom, že letos se přihlásila řada skutečně kvalitních uchazečů, ovšem nejpřesvědčivějším z nich byl právě Böhnisch.

„Věřím, že nově zvolený ředitel plynule naváže na úspěšnou éru svého předchůdce a udrží nastavený kurz. Stejně jako u Jana Hřebačky, kterému bych ještě jednou rád poděkoval za jeho odvedenou práci, také v případě Robina Böhnische spoléhám na jeho odborné, manažerské a v této funkci i tolik potřebné diplomatické schopnosti při komunikaci s nejrůznějšími zájmovými skupinami,“ podotýká na adresu nového ředitele Správy Krkonošského národního parku ministr Richard Brabec.

Robin Böhnisch je rodákem z krkonošských Mladých Buků, vystudovaným učitelem s doktorátem v oboru biologie s didaktikou na Pedagogické fakultě UK v Praze, mj. členem České botanické společnosti a Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 14 let působil jako poslanec Poslanecké sněmovny PČR. Poslední čtyři roky zastával funkci předsedy parlamentního výboru pro životní prostředí.

„Děkuji výběrové komisi a panu ministrovi za projevenou důvěru. Velmi se těším na spolupráci se skvělým týmem Správy KRNAP, který Jan Hřebačka vybudoval. K práci mého předchůdce mám velký respekt a doufám, že na ni plynule naváži. V nadcházejícím období nás čeká příprava nové zonace národního parku a celá řada dalších kroků, jejichž úspěšnost bude mimo jiné záviset také na udržení výborných vztahů Správy a krkonošských obcí. Ochrana unikátního kusu severské přírody uprostřed Evropy je konec konců naším společným zájmem,“ říká nově jmenovaný ředitel Böhnisch.