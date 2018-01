KRNAP vede nový ředitel, odstartoval s ministrem

Vrchlabí - Robina Böhnische, nového ředitele Správy Krkonošského národního parku, uvedl v sídle organizace ve Vrchlabí do funkce ministr životního prostředí Richard Brabec. Učinil tak ve společnosti Jana Hřebačky, který šéfoval národnímu parku od roku 2008 a na vlastní žádost skončil k 31. prosinci 2017.

Vedení Krkonošského národního parku převzal od Jana Hřebačky Robin Böhnisch. Do funkce ho uvedl ve Vrchlabí ministr životního prostředí Richard Brabec.Foto: Kamila Antošová, KRNAP

Robin Böhnisch pochází z krkonošských Mladých Buků, je vystudovaným učitelem s doktorátem v oboru biologie. Čtrnáct let byl poslancem za ČSSD, poslední čtyři roky vedl parlamentní výbor pro životní prostředí. Uspěl ve standardním výběrovém řízení, které Ministerstvo životního prostředí na pozici ředitele Správy Krkonošského národního parku vyhlásilo 1. listopadu 2017. Přihlásilo se do něj celkem 9 kandidátů, do druhého kola jich postoupilo osm. Výběrová komise se shodla na tom, že se přihlásila řada skutečně kvalitních uchazečů.

„Věřím, že nově zvolený ředitel plynule naváže na úspěšnou éru svého předchůdce a udrží nastavený kurz. Stejně jako u Jana Hřebačky, kterému bych ještě jednou rád poděkoval za jeho odvedenou práci, také v případě Robina Böhnische spoléhám na jeho odborné, manažerské a v této funkci i tolik potřebné diplomatické schopnosti při komunikaci s nejrůznějšími zájmovými skupinami,“ prohlásil na adresu nového ředitele Správy Krkonošského národního parku ministr Richard Brabec.