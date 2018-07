Krok správným směrem, hodnotí vpuštění aut do safari ředitel

Dvůr Králové n. L. – Před sedmi lety vpustila královédvorská zoologická zahrada poprvé do afrického safari návštěvníky ve vlastních automobilech.

Safari Park Dvůr Králové 2018Foto: DENÍK/Michal Fanta

Idea, o níž uvažoval už zakladatel Josef Vágner, nabízí pro obyvatele střední a východní Evropy jedinečný zážitek. Na šestikilometrové trase se návštěvníci mohou prohánět mezi kopytníky, gepardy nebo žirafami. Zavítat ale mohou i mezi lvy.

„Budete projíždět po 49 hektarech safari mezi kopytníky a ptáky, kolem chovného centra gepardů a výběhu lvů. Žirafy, nosorožce a další africká zvířata od vás budou oddělovat příkopy, rybníky a mosty, mezi dalšími zvířaty budete projíždět přímo. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a vydejte se na příjemnou cestu za africkými zvířaty v kousku Afriky ve východních Čechách,“ lákala v roce 2011 na novinku královédvorská zoo.

Safari, které bylo mezitím prohlášeno za kulturní památku nabízí unikátní příležitost přenést se do exotické krajiny. Podobu královédvorského parku si pochvalují i afričtí brigádníci, kteří tu během let našli brigádnické uplatnění při studiu.

„Areál zahrady je výjimečný. Tolik zvířat najednou už nevidíme ani Africe. Bohužel,“ řekl před časem Yaya Diallo Thierno z Guiney, který tu obsluhoval ve stánku s občerstvením.

Královédvorská zahrada za poslední léta prošla řadou úprav. Konzervativnější část veřejnosti je často vnímá spíš negativně, ostatní ale kvitují novinky, které jdou vstříc atraktivnosti.

„Vpuštění aut do areálu byl krok správným směrem. Naplnil se tím odkaz Josefa Vágnera, který takto safari plánoval,“ připomíná odkaz legendárního zakladatele královédvorské zoo Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Oproti předchozím letům zoologická zahrada zoptimalizovala výši vstupného, zároveň také regulovala počet automobilů, které na safari vjíždí. „Lidé si mohou vybrat zážitek také v závislosti na své možnosti. Stále nabízíme i autobusy a trucky s komentovanými prohlídkami, v autě se zase může každý zastavit, fotit si podle svého. Každý zážitek má něco do sebe,“ nabízí ředitel. „Vjezd automobilů do safari je v zahradách po světě už celkem běžný. Nejvíce jich je asi v Asii, také Americe si mohou lidé tento zážitek vychutnat. Zahrady jsou v Německu i Dánsku, není to nic nestandardního. Pan Vágner byl takovým průkopníkem pro střední a východní Evropu. Byl v tomhle směru výjimečný,“ doplňuje Rabas.

Královédvorské safari má dvě části. V africké mají lidé volnější režim. Návštěvníci mohou stahovat okénka a fotit si zvířata z bezprostřední blízkosti. Daleko přísnější režim musí dodržovat ve Lvím safari. Areál nepřetržitě kontrolují zaměstnanci zahrady ve hlídkovém autě.

Areál také střeží vchodové a východové brány. Další tři brány oddělují jednotlivé části kvůli zvířatům.