Nadšenci přírody, obzvlášť milovníci opeřenců, si v sobotu dali dostaveníčko ve vrchlabském zámeckém parku před Správou KRNAP, kde se zúčastnili kroužkování.

Kroužkování ptáků ve vrchlabském zámeckém parku | Foto: Vojtěch Kohout

Ornitologové s předstihem chytli do sítí drobné ptáky, které před zraky přítomných vyjmuli a za profesionálního výkladu okroužkovali. Přítomni měli možnost na vlastní oči zblízka vidět například různé druhy sýkorek, kosa, ale třeba ne často viditelného hýla. Zároveň se lidé dozvěděli, jak důležitá je péče o krmítko, které spousta nadšenců v zimním období má u svých obydlí. Ornitologové upozorňovali na to, že by lidé neměli přikrmovat opeřence slanými, kořeněnými nebo starými potravinami a zároveň by měli krmítko pravidelně čistit.