Kdy se podvody navázané na kryptoměny začaly objevovat?

Tento typ trestné činnosti je hit posledního roku, v poslední době problém graduje. Během posledního měsíce chodí podvedení jen sem k nám na hradecký okres zhruba dvakrát týdně. Aktuálně mám živých spisů s touto problematikou asi deset a v celém kraji přijímáme v oznámení v podstatě každý den. Situace se postupně zhoršuje od letních prázdnin.

Mají podvedení něco společného?

Vůbec. Oznamovatelé jsou od mladých lidí až po osmdesátníky. Je to průřez věkem, vzděláním, sociálními skupinami. Někdy lidi podvodníci oklamou tak, že jim zavolají, že mají napadený bankovní účet, někdy v tom hraje touha po zbohatnutí.

Shromažďují si podvodníci o potenciálních obětech informace dopředu?

To zatím nedokážeme rozklíčovat. Někdy volají lidem z čísel, která mají uložená jako spojení na svoji banku. Jak se ale k těmto údajům dostanou, nedokážeme zatím určit. Je to takzvané spoofingové volání, kdy si podvodník dokáže navolit na internetu číslo a vy, už když hovor přijímáte, tak si myslíte, že vám opravdu volá vaše banka. Na to existují speciální programy.

Jaký je nejčastější scénář podvodů na bázi kryptoměn?

V podstatě jsou dva. Prvnímu říkáme „falešný bankéř“. Podvodníci, jak jsem popsal, volají z čísla banky. Klientovi řeknou, že si žádá o úvěr. Buď chtějí doplnit nějaké informace, nebo tvrdí, že si chtějí žádost jen ověřit. Ten člověk je vyděšený, že o nic nežádal, nic nechtěl a má strach o své úspory. Následně mu řeknou, že pravděpodobně došlo k útoku na účet a je potřeba rychle jednat a peníze zachránit. V podstatě mu nabídnou jedinou možnost, že peníze musí vybrat a vložit na účet v bitcoine. Někdy je i přesvědčí, aby si ještě vzali úvěr a i ty půjčené peníze převedli na bitcoiny. Pošlou QR kód a podvedení pak uloží peníze na bitcoinematy na účet v kryptoměně. Dělají to navíc chytře po částkách 24 tisíc korun, protože od 25 tisíc se musí ověřovat totožnost.

To by ve mně vyvolalo už nedůvěru, běžné je přeci napadený účet zablokovat?

Někdo tak opravdu zareaguje a máme případy, kdy ten člověk už stál před bitcoinematem a uvědomil si, že něco není v pořádku a peníze nikam neposlal. Stále je ale hodně lidí, kteří se na to nachytají. Asi jsou tak vyděšení, aby nepřišli o své peníze, že to udělají. Ti podvodníci jsou velmi komunikačně zdatní, umí člověka přesvědčit.

Zpátky k bitcoinematům, co se děje po uložení částky?

Lidé dostanou z bitcoinematu potvrzení, že peníze skutečně vložili a vidí, že bicoine peněženka existuje. Jenže nejsou zběhlí v používání kryptoměny a neuvědomí si, že vlastně nemohou těmi penězi nadále nakládat a že se k nim nedostanou. Nemají hesla k přístupu k virtuální peněžence. Podvodníci peníze okamžitě převedou, existují takzvané bitcoinemixery, kde ty peníze vyperou a peníze jsou v praxi nedohledatelné.

Máte představu, kde je zdroj toho druhu podvodů?

Pravděpodobně v zahraničí, ale zatím jsme narazili na problém, že používají anonymizéry, které zakamuflují vaši skutečnou IP adresu. Stopa končí v různých zemích světa. Třeba v Austrálii, Venezuele, Singapuru, je to ale vlastně jedno, skutečný původce podvodů může být kdekoliv.

Podvodníci mluví česky?

Většinou ano, mluví plynně česky bez přízvuku. Setkal jsem se s podvedou z Ukrajiny, té nabídli možnost komunikovat v ruštině, přepojili ji a okradli.

O jaké částky lidé nejčastěji přicházejí?

Řádově to jsou sta tisíce. V případě té paní z Ukrajiny, která žije dlouhodobě v České republice to byl dokonce 1,3 milionu korun.

Někdy jsou lidé hodně důvěřivý a dají podvodníkům třeba i osobní údaje.

Ano, někdy vylákají z lidí další údaje, tvrdí, že si potřebují ověřit totožnost, nechají si poslat naskenované osobní doklady. Pak si třeba na tyto doklady založí falešné účty. Ty pak používají třeba k praní peněz, na výběr, či převod ukradených prostředků. To už jsou ale moje domněnky, prakticky se to opět nedá ověřit. Důležité je říct, že kryptoměna nemá žádný centrální uzel, nemáme proti sobě žádnou autoritu, se kterou bychom mohli jednat. Mezinárodní spolupráce v tomto případě se využít prakticky nedá.

Mluvil jste o dvou druzích podvodů.

Druhému tipu podvodů říkáme „falešná investice“. Přijde vám třeba nevyžádaný email s nabídkou investice do kryptoměny. Všichni čteme na internetu, jak lidé vydělávají na bitcoine, jak jeho kurz roste. U takových článků, nebo zmíněných spamů mohou být odkazy na „výhodnou“ investici. Vyplníte kontaktní formulář a oni se vám zpětně ozvou. Tam už je většinou čeština špatná, ale vzhledem k tomu, že reagujete na nabídku na investici do kryptoměny u mezinárodní společnosti, tak vám to nepřijde podezřelé. Ta vstupní investice nebývá vysoká, je to 200, 250 eur, nebo dolarů. Ti okradení s tím souhlasí a zaplatí kartou. Jenže tam už je první zádrhel, že tomu podvodníkovi dají kompletní údaje k platbě kartou. Nefunguje to jako třeba u internetového obchodu, kdy se obchodník dostane jen k neúplným údajům. Podvodníci pak mohou z vaší karty kdykoliv zaplatit do určité částky bez vašeho vědomí.

Jak podvod z falešnou investicí pokračuje?

První investice slouží k nákupu kryptoměny. Opět chtějí další ofocené doklady, třeba sipo, složenky. Pak už mají vše, co potřebují. Nakoupí za vaše peníze a bez vašeho vědomí další bitcoiny, vy zas sice máte přístup do bitcoinepeněženky, ale nemůžete s ní disponovat. Také z podvedeného lákají další poplatky.

Někdy také lidé umožní podvodníkům prakticky neomezený přístup do svých počítač.

To je pravda. Většina okradených není v tomto příliš zdatná. Tak vám nabídnou pomoc, ale tvrdí, že je potřeba nahrát do vašeho počítače program pro jeho vzdálenou obsluhu. Ten podvodník ve chvíli, kdy se přihlásíte do svého internetového bankovnictví, tak k němu získá přístup. Může pak z něj odesílat peníze, zvyšovat limity karet a za asistence podvedeného vlastně pod různými záminkami odesílá peníze, které mizí v nenávratnu. Opět používají anonymizéry IP adresy a pro nás je nedohledatelný.

Je to vlastně „salámová“ taková metoda?

Ta prvotní investice není vysoká, to riziko jsou lidé ochotní podstoupit. Pak vidíte grafy, jak kryptoměna vydělává a zvětší to vaší důvěru. Věříte tomu, že je to opravdu dobrá investice.

Jak ty případy končí, podařilo se policii získat zpět nějaké peníze?

Neznám jediný případ, kdy by se nám to podařilo. Celý problém je princip kryptoměny. Bitcoine je postavený na tom, že transakce jsou nevratné. Na klasickém účtu vydáme usnesení a účet zablokujeme. Kryptoměna nemá centrální uzel, neexistuje autorita, se kterou bychom mohli jednat, která by účet zablokovala a na tom naše snaha končí.

Jak tedy podvodům předejít?

Jedině prevencí. Vše si ověřovat, dopředu si vše zjistit. U falešných investic, když si zadám do internetového vyhledávače jméno společnosti, která mi investici nabízí, vyjedou mi stránky, které před podvodníky varují. Když takové podvodné stránky necháme zablokovat, podvodníci si vytvoří nové a kradou dál.