V pátek 17. listopadu pohotovostní pluk VB a červené barety na Národní třídě brutálně zmlátily stovky studentů a celá Praha byla okamžitě na nohou. Ještě večer se v divadlech zmobilizovalo hnutí odporu a připravovalo se vyhlášení stávky.



Ve východočeské Pochodni, tiskovém orgánu Krajského výboru KSČ, se však druhý den místo informací o násilně rozehnané demonstraci čtenáři dočetli o „pracovní návštěvě kubánského velvyslance v kraji, otevření nové prodejny dovozového zboží a o možnostech půjček na koupi tehdy populárního auta Oltcit. A veřejná bezpečnost informovala místo pražských nepokojů o dopravních nehodách, které se v tehdejším Východočeském kraji staly.



Revoluce dorazila do Hradce, Pardubic a vzápětí i na náměstí dalších měst regionu až v následujícím týdnu.

Deník bude přinášet vzpomínky na tehdejší dění a cenzurované informace, které vydávala Pochodeň a další oficiální tiskoviny v kraji, i v dalších dnech. Definitivní pád režimu totiž předznamenala až generální stávka 27. listopadu, kdy seriál Deníku zakončíme.



CO JSTE NAŠLI V TISKU 18. LISTOPADU 1989?

Prior Inter - Nová prodejna dovozového zboží



Od včerejška je v krajském městě na Marxově třídě otevřena nová prodejna s označením Prior Inter. Propagační heslo Priorů „Celý nákup pod jednou střechou“ tak zčásti přestává platit. O vysvětlení jsme požádali provozního náměstka státního podniku Obchodní dům Prior Vratislava Pejška.



„Vzhledem k tomu, že se v této části města rodí nové centrum, vyšli jsme vstříc jeho občanům a otevřeli zde prodejnu Prior Inter. Do určité míry jsme tím řešili i přetížené kapacity našeho obchodního domu. S otevřením nové prodejny jsme si pospíšili také proto, abychom zákazníkům mohli sloužit už v předvánočním období.“



Co v nové prodejně nabízíte?

„Jak již její název napovídá, budeme v ní nabízet především zboží z dovozu: ať již z výměnných akcí či z vazbových obchodů. Kromě potravin zde zákazníci naleznou výrobky maďarského džínového programu, maďarskou kosmetiku a prací prášky, jugoslávské šicí stroje a další zboží, jako jugoslávské mrazničky, které se na pultech objeví ještě před Vánocemi.“



Zbývá ještě dodat, že nová prodejna Prior Inter s atypickým vybavením byla vybudována úsilím pracovníků obchodního domu. Nachází se vedle prodejny Jednoty a ve dnech pondělí až pátek bude otevřena od 8 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Jak nás ubezpečil soudruh Vratislav Pejšek, otevření nové prodejny nebude mít vliv na nabízený sortiment v obchodním domě. (zál)



Elitex pro Favorita



Nejen tradiční zařízení pro textilní průmysl opouští brány koncernového podniku Elitex Týniště nad Orlicí. Polovina z více než 12,5 tisíce tun odlitků, které vyrobí ročně kolektiv slévárny závodu 01, je určena automobilovému průmyslu. Ozubená kola, setrvačníky, brzdové kotouče, víka i kotouče spojky putují do podniku Praga a Avia Praga, Tatra Kopřivnice, Autobrzdy a Liaz Jablonec nad Nisou, Avia Žilina či Bratislavských automobilových závodů. Nechybějí mezi nimi ani brzdové kotouče pro osobní automobil Škoda Favorit. Těch letos týnišťský Elitex dodá čtyři sta čtrnáct tisíc, v příštím roce pak ještě o dalších šestatřicet kotoučů více. (nj)

Ptali jsme se za vás



Tento týden byla ve sdělovacích prostředcích uveřejněna zpráva České spořitelny o možnostech půjček na osobní auta Olcit standart do výše 80 procent kupní ceny, Olcit lux a Dacia do 50 procent kupní ceny. Na podmínky poskytnutí půjček jsme se zeptali ing. Marie Kučerové z oblastního závodu Československé státní spořitelny v Pardubicích a na podrobnosti vlastní koupi ředitele oblastního závodu Mototechny v Pardubicích Jana Kadlece.



M. Kučerová: „Doba splatnosti půjček včetně stanovených úroků ve výši šesti procent je pět let. Přitom měsíční splátky nesmějí převyšovat tzv. postižitelnou část platu, na kterou má vedle výše platu vliv například počet vyživovaných osob a podobně. Výpočet není jednoduchý, a proto bych doporučovala, aby se vážní zájemci přišli zeptat přímo do našich poboček. Samozřejmě vyžadujeme ručitele a po koupi musí být auto havarijně pojištěno.“



J. Kadlec: „V současné době máme všechny vozy, na které se půjčky vztahují. Olcit standart stojí 69 000 korun, lux 73 970, dacia limuzína 78 830 a Dacia combi 84 900 korun. Zájemci se mohou obrátit na naše prodejny v Hradci Králové, Pardubicích, Dvoře Králové nad Labem, Havlíčkově Brodě a ve Svitavách.“ (k)

Mario Rodriquez v našem kraji



Na pracovní návštěvu Východočeského kraje včera zavítal velvyslanec Kubánské republiky v ČSSR Mario Rodriquez. V Hradci Králové přivítal kubánského hosta člen předsednictva KV KSČ a předseda KNV soudruh Luděk Teichman a seznámil jej s ekonomickou strukturou kraje, plněním hospodářských úkolů, na nichž se v našem kraji podílí více než 1000 kubánských pracovníků. Za účasti vedoucího tajemníka OV KSČ v Ústí nad Orlicí soudruha Víta Kalouse si poté kubánský velvyslanec prohlédl některá pracoviště Orličanu Choceň. V lisovně, výpravně, kde se dokončují chladírenské vozy, se setkal s kubánskými pracovníky. V besedě, které se zúčastnili všichni Kubánci, se hovořilo o jejich pracovních podmínkách, sociálním zabezpečení, využívání volného času, jejich podílu na plnění hospodářských úkolů státního podniku Orličan Choceň.



S historií, výrobním sortimentem, ale i s celkovou perspektivou výroby seznámil hosty ředitel podniku soudruh Miroslav Culek.

Kubánský velvyslanec Mario Rodriquez v doprovodu člena ÚV KSČ a vedoucího tajemníka KV KSČ soudruha Otto Lišky pak navštívil Karosu Vysoké Mýto. Také zde se seznámil s pracovními podmínkami kubánských dělníků, kteří zde získávají odborné znalosti. (chý)



Otužilci na Labi



Příští sobotu se v Hradci Králové uskuteční 18. ročník otužilců na Labi. Zahájení akce, kterou pořádá hradecká Lokomotiva, je ve 13.30 hodin na nábřeží u budovy TJ RH Spartak ZVÚ.

