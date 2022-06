Letošní ročník soutěže s téměř čtvrtstoletí dlouhou tradicí přilákal vysoký počet soutěžících. Jak kuchaři, tak cukráři předvedli perfektní výkony, které jen potvrzují vzestup české gastronomie. "Je to můj splněný sen. Jsem dojatý a nadšený zároveň. Titul patří do Vrchlabí a tam ho také vezu. Soutěžní podmínky byly skutečně profesionální a přístup hodnotících komisařů přísný. Jejich poznámky však byly k věci a velmi přesné. Byla to pro mě obrovská zkušenost," komentoval získání titulu Kuchař roku jeho čerstvý držitel Lukáš Čížek.