Kuks brousí sto let starou podlahu

Kuks - Chlouba a jedna z mála původních místností Hospitalu Kuks je z části zahalená igelitem. Je téměř prázdná. Jen řemeslník pomalu sune po podlaze vrčící brusku. Začala oprava sto let starých parket.

Během letních sezón navštěvovaly oblíbenou historickou lékárnu stovky lidí denně. Velké skupiny turistů do ní mohly po domluvě nahlédnout i v zimě. Letos to ale nepůjde. Rozjela se totiž plánovaná obnova podlahy v lékárně a v místnosti před ní.



„Přistoupit k opravě jsme mohli až těsně po sezoně, tedy hned po vánočních trzích, kdy je dům v takových teplotních podmínkách, že se můžou podlahy voskovat, natírat a upravovat. Kdybychom to dělali v předjaří, tak by dům už byl naopak vychladlý,“ říká kastelán Libor Švec.



Podlaha je původní. Podle dobových snímků je zřejmé, že pochází z počátku 20. století. „Pod ní se nachází ještě jedna starší. Do ní zasahovat nechceme, bylo by to tak finančně náročné, že by to nemělo smysl. Nehledě na to, že už tohle je historická podlaha,“ tvrdí Švec.

K poškození parket kdysi přispěl i koberec. „Byl k nim přilepený, takže se nejdřív muselo odstranit staré lepidlo. Nyní se brousí, pak bude podlaha zakonzervována speciálními oleji. Teprve až oleje zatvrdnou, může se lékárna znovu otevřít veřejnosti,“ naznačuje Švec. Obnova má stát 192 tisíc korun.



I dnes má lékárna podobu z doby svého založení, tedy první poloviny 18. století, kdy sloužila především Řádu milosrdných bratří a místnímu hospitalu. „Rádi bychom do ní ještě před novou sezónou doplnili mobiliář, který se nyní restauruje,“ slibuje kastelán Libor Švec.



Sezóna na hradech a zámcích má začít 6. dubna. Nejnavštěvovanější památka v hradeckém kraji ale možná bude mít otevřeno o víkendech už v březnu. Letos Hospital Kuks navštívilo 96 tisíc 200 lidí.

Návštěvnost KuksuLetošních 96 tisíc 200 návštěvníků je sice méně než v předchozích sezónách po obnově, příčinou ale bylo nadměrně teplé léto. „Počasí šlo proti nám. Rodiny s dětmi trávily čas radši u vody a na koupalištích,“ uvedl kastelán Libor Švec.



Například v srpnu kvůli tomu došlo k propadu v návštěvnosti o 10 tisíc. „Vyprodané byly ranní prohlídky, kdy bylo ještě chladno. Odpoledne abychom tady člověka pohledali,“ připomněl Švec.



Návštěvnost pak srovnaly následující dva měsíce. „Necelých sto tisíc považuji za slušnou sezonu, stejně tak i návštěvnost kulturních akcí byla velmi dobrá. Patří velký dík návštěvníkům, že i čtvrtý rok po obnově Kuksu se k nám pořád vrací,“ dodal Libor Švec.