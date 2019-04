Nabídnou široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, ovocných stromků, skalniček, kaktusů a vše potřebné pro truhlíky a záhony. Akci doplní zahrádkářská poradna, přednášky odborníků z Katedry farmaceutické botaniky Univerzity Karlovy v Hradci Králové o pěstování léčivých rostlin a zelených superpotravin, divokých bylin, jedlém plevelu, koření a jeho účincích, výrobě bylinných mastí, tinktur, odvarů. Mluvit se bude také o moudrosti včel v každodenním životě nebo o tom, jak na zahradě s přírodou nebojovat, ale spolupracovat.

Zahradnické trhy se konají v Kuksu v pátek od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. V sobotu a neděli je zajištěna mimořádná vlaková doprava. Základní vstupné je 40 Kč, zlevněné 30 Kč.