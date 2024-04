Letos, podobně jako v předchozích letech, máte kalendář nabitý akcemi. Je to důležitý zdroj příjmů pro hospitál?

Určitě. Prohlídky expozic jsou naše hlavní činnost. Vedle toho jsou zdrojem našich příjmů nájemní akce, a to nejen kulturní. Nabízíme například možnost uspořádat svatbu, kterých v našem areálu bývá v průběhu sezony kolem čtyřiceti. Svatebčané spíš preferují obřad venku, hlavně v bylinkové zahradě nebo na nádvoří. Svatby se konají i ve vnitřních prostorách. V kostele jsme měli také církevní svatby, křtiny, dokonce i pohřby. Snažíme se ekonomicky udržovat chod areálu tak, abychom nebyli závislí vyloženě jen na prohlídkách. Proto existuje možnost využít areál pro různé akce, které se sem hodí. Z nich nám plyne příjem. Vedle toho můžeme návštěvníkům kulturních akcí jejich zážitek zpříjemnit. Například když v létě večer rozsvítíme nádvoří, tak lidé vidí areál trošku jinak. Ve sklepení pronajímáme archivní boxy, takže kdokoli ze zájemců si v hospitálu Kuks může archivovat za malou úplatu svoje vína.

Novinky i osvědčené akce a trhy. Hospitál Kuks se probouzí do nové sezony

A dělají to lidé?

Dělají. Máme poměrně dost nájemců. I tohle prostě nabízíme jako službu.

Jezdí na Kuks hodně cizinců?

Návštěvníci ze zahraničí nám ubyli, především autobusy seniorských turistů z Německa. Naopak k nám začali poměrně často jezdit polští návštěvníci v organizovaných skupinách, což dříve nebývalo.

Vstup do prohlídkových okruhů si loni zaplatilo 63 tisíc lidí, tisíce dalších ale přijelo do Kuksu jen na procházky do otevřeného areálu a bylinkové zahrady. Návštěvnost je tak výrazně vyšší. Je to tak?

Ano. Velké množství lidí jezdí do Kuksu vyloženě proto, aby se prošli v areálu. Musíme počítat s tím, že od rekonstrukce uplynulo deset let a řada lidí už interiéry viděla, byť se expozice snažíme neustále doplňovat. Největší návštěvnický boom byl v letech 2015, 2016, kdy k nám jezdilo přes sto tisíc návštěvníků. Návštěvnický trend nicméně pokračuje, je za tím i dobrá dostupnost kvůli dálnici. Lidé k nám jezdí rádi, prochází se po areálu. Cítí se tady dobře, doufám. Často bývá plno, i když máme zavřeno. Venkovní areál totiž zůstává otevřený celoročně. Dobře nám funguje bylinkářství i vzdělávací centrum.

Jak je využívané vzdělávací centrum?

Dům už desátou sezonu po obnově žije i jinak, než jenom návštěvnickým provozem. Každoročně máme prakticky až do listopadu pravidelně hodně zájemců. Jezdí k nám účastníci různých kurzů na pobyty, které se týkají například bylinkářství, ale i jógy. Náš dům tak žije celoročně, nejen v hlavní sezoně. Máme v hospitálu ubytované skupiny, které v areálu smysluplně tráví čas.