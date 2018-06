Kultovní Nový Hrádek a hurá do Prahy. Sokoly mobilizuje slet

Trutnov – Poslední přípravy, regionální slety a závěrečné pilování choreografií. Sokolové z celé republiky se po šesti letech chystají na 16. celostátní slet v Praze, na němž na začátku července uctí také výročí založení Československa.

V pozoru jsou i nejmenší jednoty z Podkrkonoší. „Slet nás vždycky nakopne. Do sokola přivede i spoustu lidí mimo jednoty,“ potvrzuje Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskova Náchod. „Slet přitahuje, do Prahy se vydá ještě mnohem víc lidí než před šesti lety. Skladby jsou hezké a moderní, o všechny je zájem,“ těší sokolskou starostku.



SLET PRO VŠECHNY

Do Prahy odjede také parta z Libňatova. Jedna z nejmenších jednot v Podkrkonoší vysílá do hlavního města osmadvacetičlennou výpravu.



„Máme čtyři ženy, které cvičí se sousední úpickou jednotou, a hlavně 16 dětí. Ty nacvičily skladbu Děti to je věc pro mladší školní žactvo,“ říká starosta T. J. Sokol Libňatov Jan Balcar. „Po šesti letech se opět zúčastníme celostátního sletu. Na pravidelné závody nejezdíme, proto je pro nás slet obrovský milník. Dává možnost zapojit se i dětem, které nezávodí v atletice a dalších sportech. Jsem rád, že se děti do cvičení zapojují. V Praze je vždy úžasná atmosféra,“ doplňuje Balcar.



Hlavní sokolský program v Praze proběhne 5. a 6. července. Z Trutnovska se do hlavního města vypraví čtyři jednoty, kromě Libňatova také z Úpice, Rtyně v Podkrkonoší a Dvora Králové. Diváci ve vršovické Eden Aréně během dvou hromadných cvičení uvidí dvanáct skladeb.



DLOUHÁ TRADICE

Podkrkonošské jednoty čeká v sobotu závěrečná regionální generálka. Poslední setkání naplánovali symbolicky do Nového Hrádku na Náchodsku. Více než pět stovek cvičenců si tu připomenou sokolskou historii.

„Nový Hrádek v roce 1939 hostil jediný župní slet na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Sokolové za to tehdy krutě zaplatili, několik hlavních organizátorů bylo později gestapem vězněno,“ připomněla Helena Rezková. „Tradice v Novém Hrádku je obrovská. Mají tu krásné prostranství a zázemí a pro naši župu je to kultovní místo. Celostátní slet je pak největší svátek sokolstva. Cvičili na něm v roce 1948 moji rodiče, i s dědečkem a babičkou. Je to zážitek na celý život,“ poukazuje Helena Rezková.



Slety jsou vyvrcholením tělovýchovné sokolské činnosti. Poprvé se cvičenci sešli už v roce 1882, naposledy pak v roce 1948. V období komunismu všesokolské slety nahradily spartakiády, které sloužily k oslavě režimu. Po revoluci pak první slet proběhl v roce 1994, ve zcela nové společenské situaci.