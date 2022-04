Věchet, který před třemi roky přesunul kultovní festival do Brna a pojmenoval ho TrutnOFF BrnoON, vzbudil pozornost na pondělním zasedání zastupitelstva v Trutnově. Veřejně se tam zřekl návrhu na kulturní cenu, ve prospěch Miroslava Šafaříka. "Já vám to asi trochu zjednoduším. Především bych chtěl poděkovat všem, kteří mě za ty roky, tuším, že to bylo 25 let, nominovali, ať to byli náčelník, Eva Pilarová, Divadlo Járy Cimrmana nebo místní občané a zastupitelé. Za to vřele děkuji. Vnímám to především tak, že to mělo být ocenění nejen pro mě, ale celý náš festivalový kmen. Nezlobte se, ale nominace se zříkám," prohlásil na zastupitelstvu Martin Věchet.

Věchet se nominace vzdal ve prospěch pětadevadesátiletého Šafaříka. Ani ten ji však nezíská. "Je to muž, který pravidelně zaplňoval tento sál Klubem seniorů. Třicet let tady dělal pro širokou veřejnost akce, na které zval různé představitele z kulturního, společenského a politického života. Je to naprostý unikát. Vím o dvou lidech v Trutnově, o které projevila zájem organizace Paměť národa. Jedním z nich je pan Šafařík. Nevím, co řekne nastupující generace k tomu, že tady byl problém udělit mu kulturní cenu. Vyzývám, abychom zakopali příkopy, a pana Šafaříka ocenili," řekl Věchet.

"Věděl jsem, že mě chtějí navrhnout, ale už jsem jim říkal, ať mě tam nedávají, protože se z toho dělá politika a ta do toho nepatří," reagoval 95letý Miroslav Šafařík, který v posledních měsích bojoval s covidem a zápalem plic. "Co si budeme povídat, Věchet i Šafařík by zasluhovali za svoji činnost kulturní cenu, to je bez debat. O tom nemusíme diskutovat. Cítím se dotčený, jak to zase dopadlo a je mi to líto. Mrzí mě to, protože za třicetiletou práci se udělalo pro Trutnov hodně. Udělali by mi velkou radost, kdyby už to konečně odsouhlasili. Když ne kulturní cenu, tak třeba zasloužilého občana," vyjádřil se Deníku dlouholetý předseda Klubu seniorů.

Předseda Klubu seniorů Trutnov Miroslav Šafařík převzal 6. října 2014 čestné uznání rady města.Zdroj: Miloš Šálek

Za Šafaříka orodoval na zastupitelstvu nejen Věchet, ale i další občané. Jeden z nich, který se představil jako pan Libnar, dokonce přirovnal Miroslava Šafaříka k prezidentovi Ukrajiny. "Narodil jsem se v Trutnově před válkou, pamatuji vše, co se během ní a po válce stalo. Pan Šafařík je člověk, který nemá obdoby, je to něco výjimečného a obdivuhodného. Přirovnám ho k prezidentovi Ukrajiny Zelenskému," povídal do mikrofonu.

Z KULTURNÍ CENY JE POLITICKÝ BOJ

Při hlasování, zda udělit kulturní cenu města Miroslavu Šafaříkovi, se 21 zastupitelů zdrželo hlasování, 7 bylo pro a 4 proti. Vedení města a koalice argumentovali tím, že Šafařík již obdržel v minulosti dvě ocenění od rady města a jeho činnost v Klubu seniorů nenaplňuje parametry kulturní ceny. "Přínos pana Šafaříka pro město nikdy nikdo nezpochybnil. Není to neúcta k němu, ani Klubu seniorů Trutnov a práci, kterou pro město odvedli," zdůraznil starosta Trutnova Michal Rosa (ODS).

V květnu 2006 obdržel Miroslav Šafařík čestné uznání rady města Trutnova za dlouholeté vedení Klubu seniorů a aktivní přístup k věcem veřejným a v říjnu 2014 další čestné uznání rady města za dlouholeté vedení Klubu seniorů Trutnov.

"Hledám souvislost s kulturou. Pan Šafařík se věnoval společenské činnosti a občanským aktivitám, je to pamětník. Spíše bych pro něj viděl jinou formu uznání a ocenění jeho přínosu, tomu se nebráníme. Kulturní cena, myslím, patří trochu jiným kandidátům," uvedl zastupitel za ODS Ivan Adamec, bývalý starosta Trutnova. "Způsob navrhování kandidátů je přežitý. Je z toho politická cena. Měli bychom se do budoucna zamyslet, jestli najít úplně jiný systém udělování kulturní ceny než tento způsob na zastupitelstvu," poznamenal Adamec.

"Činnost pana Šafaříka byla vysoce kulturní a společenská. Prestiž kulturní ceny by vzrostla, pokud by ji získal člověk, který si ji dávno zasloužil," oponoval Robert Fajfr z hnutí Žít v Trutnově.

"Mrzí mě, co se v zastupitelstvu stalo s kulturní cenou. Diskuse o ní, tak jak je vedená, ubližuje jak kulturní ceně, tak lidem, kteří jsou na ni opakovaně neúspěšně navrhováni. To mi je velice líto a byl bych rád, kdyby to mohlo být jinak. Pro mě je udělení současné ceny naprosto na místě, pan Molnár si ji stoprocentně zaslouží," řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

