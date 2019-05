Mezi hlavní hvězdy budou patřit legendární kapely Stromboli, Oceán, slovenští Horkýže slíže a zpěvák Tomáš Klus. V předchozích dvou letech Kulturní léto začínalo na konci června a trvalo dva měsíce. Tentokrát startuje už v květnu – pátečním dvojkoncertem kapel Wohnout a Th!s herce Vojty Kotka.

„Rozhodli jsme se Kulturní léto roztáhnout na celou letní sezonu, mezi jednotlivými akcemi budou větší pauzy. Myslíme si, že se nám podařilo dát dohromady program, který osloví všechny generace diváků. Vzhledem k omezené kapacitě a atraktivnímu prostředí Štěrbovy vily se snažíme dělat koncerty, které jsou něčím výjimečné. Zájem návštěvníků roste a díky tomu si můžeme do programu dovolit zařazovat známější umělce,“ říká organizátor Kulturního léta Michal Karadzos.

V původní sestavě vystoupí rocková formace Stromboli včetně klávesistky Venduly Kašpárkové, která žije v USA. Jako host zahraje s Michalem Pavlíčkem, Bárou Basikovou a spol. baskytarista Pražského výběru Vilém Čok. Michal Pavlíček v loňském roce na Štěrbově vile poprvé koncertoval se zpěvačkou Monikou Načevou. „Byl tady velice spokojený a tak vznikl příslib, že by příští rok vystoupil se Stromboli,“ prozrazuje Michal Karadzos.

Nové album na přehradu přiveze kapela Oceán a také ona vystoupí téměř v původní sestavě. „Oceán je známý především z klubové scény, na Štěrbově vile to bude jeden z jejich mála koncertů pod otevřeným nebem. Jsme na ně hodně zvědaví,“ naznačuje Karadzos. Největší popularity Oceán dosáhl na přelomu 80. a 90. let. Ke koncertování se kapela vrátila po smrti frontmana Petra Muka v roce 2011, loni vydala zatím poslední album Femme Fatale.

Se speciálním akustickým vystoupením přijedou několikanásobní držitelé cen Anděl Tata Bojs, na východ Čech se po delší přestávce vrátí Radek Pastrňák s kapelou Buty. Zahrají v polovině září u příležitosti 100. výročí od dokončení přehrady Les Království. Ostravská skupina se zformovala v polovině 80. let, poslední album Duperele vydala v roce 2012.

Underground, folk i divadlo

První zahraniční kapelou, která na Štěrbově vile vystoupí, budou slovenští rockeři Horkýže slíže. Další velkým jménem je Tomáš Klus, jenž se zde zastaví v rámci aktuálního Spolu Tour k nové desce. Velkou událostí bude koncert legendárního folkaře Františka Nedvěda se skupinou Tie Break, na začátku letních prázdnin přehrada nabídne také undergroundový večer. Na jednom pódiu se sejdou The Plastic People of the Universe a Oldřich Kaiser s Dášou Vokatou. Premiéru si v areálu prvorepublikové vily na konci července odbude další důležitá postava českého hudebního undergroundu, charismatický zpěvák Tony Ducháček a kapela Garage, která hraje od roku 1979.

Do programu Kulturního léta se po roční přestávce vrátí divadelní představení. V polovině května diváci uvidí improvizační hru Milostný trojúhelník, ve které se situace, postavy i zápletky rodí přímo na jevišti. Improvizační umění předvede herec Martin Zbrožek, komik Lukáš Pavlásek a jedna z nejžádanějších českých hereček Anna Geislerová. „Průběh představení připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd,“ uvádějí tvůrci.

Na konci června uvede divadlo Sklep satirickou komedii Mlýny na motivy raného opusu Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou. Příběh se odehrává v socialistickém vojenském útvaru a zápletka se točí kolem zastřelení civilisty při strážní službě. „Divadlo Sklep Mlýny běžně nehraje v open air aranžmá. Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout, aby v případě Štěrbovy vily udělalo výjimku,“ říká Michal Karadzos. Už vyprodaná je venkovní verze televizní zábavné show Partička na vzduchu v čele s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem.

Organizátoři Kulturního léta do programu zařadili také besedu se světoznámým rybářem Jakubem Vágnerem, kterého proslavily lovy gigantických sladkovodních ryb. O zážitcích z výprav do celého světa bude vyprávět v pořadu Rybí legendy. První letošní akcí pro děti na Štěrbově vile bude na konci května Dětský charitativní den spojený s 5. ročníkem pochodu. Výtěžek z akce půjde v plné výši na léčbu onkologicky nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

KULTURNÍ LÉTO 2019

3. 5. Wohnout + Th!s (Vojta Kotek Band)

17. 5. Improvizační divadlo Milostný trojúhelník

25. 5. Dětský charitativní den

7. 6. Horkýže slíže

14. 6. Partička na vzduchu

15. 6. Loutkohraní pro děti

28. 6. Tomáš Klus a band

29. 6. Divadlo Sklep: Mlýny

4. 7. Plastic People of the Universe a hosté Oldřich Kaiser, Dáša Vokatá

12. 7. Tata Bojs

19. 7. František Nedvěd a Tie Break

26. 7. Tony Ducháček a Garage

27. 7. Den dětí s Lesy ČR

2. 8. Stromboli a host Vilém Čok

9. 8. Pavel Dobeš

23. 8. Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl

31. 8. Oceán

6. 9. Jakub Vágner: Rybí legendy

14. 9. Buty

Štěrbova vila

Na začátku 20. století ji vybudovali bratři Emil a František Štěrbové. Oba zde žili a mezi lety 1910 až 1919 odsud řídili stavbu přehrady Les Království na Labi. Vila byla postavena ze stejných pískovcových kvádrů jako samotná přehrada. Nejvýše položenou budovu na území přehrady rodina Štěrbů vlastnila do roku 1953, novým majitelům vila sloužila jako výletní sídlo do roku 1989. Od té doby objekt několikrát změnil vlastníka a po částečné rekonstrukci a revitalizaci přilehlé zahrady se v roce 2017 areál naplno otevřel veřejnosti, kdy se uskutečnil i první ročník Kulturního léta. Vystoupili na něm jazzman Laco Deczi, kapela Zrní, Jiří Schmitzer nebo zpěvačka Lenka Dusilová. Součástí Štěrbovy vily je turistické informační centrum města Dvůr Králové nad Labem, dětské hřiště a kamenný gril s posezením. (tz-pl, pac)