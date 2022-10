Cílem akce Čtení pomáhá přírodě je nenásilnou formou vzdělávat děti v otázkách souvisejících s přírodou, jejími potřebami, ochranou či historickým vývojem a nabídnout jim knihu jako vhodný zdroj informací, který obstojí v porovnání s internetem a televizí.

Dost bylo úřadu. Starostové z Krkonoš dobrovolně končí, jdou dělat radši do lesa

„Navrhl jsem, aby se sázely stromky na našem školním polesí. Paseka ve Voletinách patří mezi nejnižší lokality školního polesí, které je výrazně poškozené kůrovcovou kalamitou. Je tady nejvíc holin. Chceme vybudovat les přírodě blízký. Doufali jsme, že děti budou číst hodně knížek a díky nim se podaří lokalita zalesnit,“ dodal Pochobradský.

Děti přečetly přes dva tisíce knížek o přírodě. Nejčtenějšími knihami byly Co drží Měsíc na obloze od Michaela Bückera, Tajuplný svět virů a bakterií od Karstena Brensinga a Katrin Linkeové a Citový svět zvířat od Petera Wohllebena. Akce Čtení pomáhá přírodě navazuje na zavedený projekt Čtení pomáhá, který vznikl v roce 2011.

Lesu zdar! Školní rok začal i na lesárně, studoval ji zakladatel safari Vágner

Kůrovec zničil deset procent školního polesí

Ředitel České lesnické akademie předpokládá, že vysazování stromků ve školním polesí na Trutnovsku nebude ojedinělou, ale naopak pravidelnou záležitostí. „Můžeme sázet na podzim a na jaře. Jsme připraveni pokračovat dál. Kůrovcová kalamita totiž ještě neskončila a my budeme možnost obnovit lesy díky tomu, kolik knížek děti přečtou,“ vysvětlil Miloš Pochobradský.

FOTO: Miroslav Donutil pobavil trutnovskou lesárnu, v jídelně si dal srnčí hřbet

Podle něj zasáhla kůrovcová kalamita deset procent školního polesí. „Jsme ve fázi, kdy se kůrovec po osmi až devíti letech v Česku dostává z nižších poloh postupně do horských lesů. Nyní s ním tady bojujeme. Řekl bych, že jsme na vrcholu kůrovcové kalamity,“ upozornil.

Lesu zdar zní v Trutnově už 75 let. Na studenty mají políčeno Finové

Pro trutnovskou lesnickou školu to znamená, že bude muset odtěžit až šestinásobné množství dřeva ve srovnání s obvyklým standardem. „Je to rapidní nárůst. Školní polesí má výměru přibližně 1 000 hektarů, běžně těžíme 4,5 až 5 tisíc kubíků dřeva. Letos ještě nejsme ani na konci roku, ale vypadá to, že budeme mít přibližně 23 tisíc kubíků dřeva. To je šílené množství,“ vypočítal ředitel České lesnické akademie.

„Proti napadení stromů kůrovcem se snažíme dělat maximum. Používáme všechny možné způsoby obranných opatření, máme lapače, děláme lapáky. Dokud je kůrovec pod kůrou, v kmenech, musíme dřevo co nejdříve odtěžit a rychle odvážet z lesa. Na jednu stranu je dobře, že studenti vidí akci v praxi, na druhou stranu ale bude škoda velká,“ konstatoval Miloš Pochobradský.

FOTO: Do boje s kůrovcem vyrazili mladí lesáci a učitelé, ale také kuchařky

Čtení pomáhá přírodě

„Princip vychází z podstaty klasického Čtení pomáhá, které chce originální cestou motivovat děti ke čtení a současně jim ukázat, jak důležitá je pomoc potřebným. Za každý přečtený titul ze seznamu Čtení pomáhá získá dětský čtenář 50 korun. Peníze si však nenechává pro sebe, ale věnuje je na dobročinnou aktivitu. Na výběr má vždy z deseti různých charitativních projektů,“ objasnil Martin Roman, autor a donátor Čtení pomáhá. Každý rok se těmto charitám rozdělí až 10 milionů korun. Stačí se zaregistrovat na stránkách projektu a vybrat si některý z titulů ze seznamu četby. Do Čtení pomáhá je zaregistrováno přes 290 tisíc dětí, kterým se za celou dobu jeho fungování podařilo rozdělit mezi téměř 600 dobročinných aktivit více než 56 milionů korun.

FOTO: Vábení jelena i virtuální těžba dřeva. Lesárna ukázala svoje zázemí