„V Krkonoších přibylo hodně turistů, kteří jezdí na hory se svými svačinami a u boudařů si nic nekoupí,“ tvrdí Jan Tomek, provozní ředitel Krmelce u Kraví hory, který byl autorem nejlepší polévky. „Je vidět, že v restauracích se používají kvalitní suroviny. Všichni víme, že v této době je to nutnost. Bez kvalitní kuchyně a kvalitních surovin, nejlépe farmářských, na horách neuspějete,“ zdůrazňuje Jan Tomek, manažer tří krkonošských provozoven.

„Kilo česneku na 10 litrů polévky je potřeba. Na tom se nevyplatí šetřit. Do soutěže se vařilo 50 litrů, ale my jsme uvařili ještě o deset litrů více. Chtěli jsme mít možnost nabídnout polévku i lidem, kteří neměli hlasovací lístky. To se osvědčilo,“ popisuje Jan Tomek.

Velkým plusem jejich česnečky bylo podle něj to, že není zahušťovaná. „Dost účastníků ocenilo, že jsme měli polévku, která byla bezlepková. Hlavní přísadou byl česnek, který se konfitováním tepelně opracuje několik hodin v konvektomatu, potom se zchladí, vyloupe a slouží jako základ polévky. Přidáváme cibuli, farmářské brambory, smetanu, tymián, slanou granolu, obyčejný kruton, česnekový olej,“ prozrazuje recept.

O ochutnávání polévek v soutěži Maloúpská vařečka byl tak velký zájem, že lidé okamžitě vyprodali všech 500 hlasovacích lístků a na řadu dalších nezbyly. Akce se nekonala na jednom místě, ale lidé putovali po jednotlivých horských boudách. Podle vítěze to byl nejlepší možný formát soutěže. Návštěvníci tak mohli poznávat Malou Úpu. Krmelec u Kraví hory vyhrál podruhé v historii. V roce 2020 uspěl s rybí polévkou.

„Máme z toho velkou radost, už jen proto, že jsme chtěli vítězství znovu získat. Konkurence byla veliká, stihl jsem ochutnat také ostatní polévky, abych věděl, co jinde navařili. Velmi mi chutnala hrachovka ze Sněženky, a česnečka z Pivovaru Trautenberk. To byla velmi dobře zvolená polévka. Bylo poznat, že se na ní rozhodně nešetřilo, použili kvalitní suroviny,“ oceňuje kolegy z Malé Úpy.

Krmelec u Kraví hory a Pivovar Trautenberk jsou dvě místa, která nabízejí v Malé Úpě vlastní pivo. V případě Krmelce to je Karlův Jelen, podle křestního jména majitele Karla Chotka a jeho záliby v jelenech. „Lidé rádi ochutnávají speciály, rádi si kupují naše pivo jako dárek z hor. Přes letní sezonu čepujeme světlý ležák jedenáctku. Oblíbená je také třináctka. Na zimu vaříme speciály, lidé můžou ochutnat například kokosové pivo,“ vyjmenovává Jan Tomek.

Unikátním a velmi vyhledávaným speciálem je borůvkové pivo. „Kvasí čistě na borůvkách, je jich k tomu potřeba obrovské množství. Pivo opravdu vypadá jako borůvka, je tmavé, fialové. Je velmi oblíbené i u chlapů, protože není sladké,“ upozorňuje na specialitu Létajícího pivovaru Temný Důl.

Letní turistická sezona na horách skončila, co nevidět začne zimní. „Je to velmi složité. Už druhým rokem je letní sezona nestálá, nestabilní. Letos navíc začala velmi špatným počasím. Bylo také hodně znát, že řada lidí vyrazila k moři a na hory už nejeli. Hodně přibylo turistů, kteří jezdí na hory se svými svačinami a u boudařů si nic nekoupí,“ hodnotí situaci hotelový manažer tří krkonošských provozoven.

V zimě náklady na provoz mnohonásobně rostou. „Zásobování a doprava jsou velmi drahé a náročné. Na Lysečinskou boudu a Krmelec u Kraví hory vozíme zásoby rolbou. Ubytování zdražovat nebudeme, ale zvýšení cen v restauracích se od 1. ledna 2024 nevyhneme. Náklady se obrovsky navýšily,“ vysvětluje.

Co však provozovatele těší, je velký zájem o Řízkovnu Karlův Jelen v Temném Dole v Horním Maršově, kterou otevřeli loni v srpnu v penzionu Pod svatou Annou. „Letošní letní sezona byla velmi příznivá, návštěvnost byla veliká. Něco takového v Krkonoších chybělo,“ pochvaluje si Jan Tomek. „Kdysi to bývalo řeznictví, kde se zpracovávalo maso, takže se to hodí. Nabízíme několik druhů řízků - vepřový, kuřecí, prsní, stehenní, také kotletu, krkovičku, speciality a poctivé bramborové saláty. Jsme rádi, že se řízkovna chytla,“ dodává.