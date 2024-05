Z armády do Trutnova. Město získalo dva nové lékaře, nabírají tisíce pacientů

Do Špindlerova Mlýna se sjely na víkend zubařské špičky na sněm České stomatologické komory nebo dobrovolníci při úklidové akci Zelený Špindl a Čisté Krkonoše, vyrazit tam ale můžou i běžní turisté. Ubytování v horském středisku na dvě noci pro dva se snídaní lze pořídit od necelých tří tisíc korun až po zhruba sedm tisíc korun. Ubytovatelé mají často v ceně započítané i jízdenky lanovkou.

Například dvoulůžkový pokoj v penzionu U Šrenků ve Svatém Petru na víkend až do 14. června vyjde i se snídaní na 3400 korun. Ve vyšších partiích hor, na Novopacké boudě, je to 2580 korun a na Moravské boudě 3180 korun (obojí včetně snídaně). Hotel Pinie na Labské nabízí dvoulůžkový pokoj na dvě noci za 4400 korun ve všední dny a za 5200 Kč o víkendech, cena je již včetně bufetové snídaně, parkingu, vstupu do bazénu a vířivky a výjezdu lanovkou.

V Harmony Club Hotelu je cena za dvě noci pro dvě osoby od neděle do čtvrtka 5500 korun a o víkendu 6980 korun, i tam jde o cenu se snídaní i s výjezdem lanovkou. Asten hotely Savoy a Soyka nabízí dvě noci se snídaní pro dvě osoby za 4720 korun mimo víkendy, o víkendu pak za 6520 korun.

„Vhodné ubytování z pohledu kvality, umístění i ceny, si ve Špindlerově Mlýně najde opravdu každý. V centru města a docházkové vzdálenosti jsou k dispozici jak apartmány, tak i hotely vysoké kvality. A podobně je tomu i ve vyšších partiích hor,“ uvedla Jitka Hronešová a dodala, že je důležité zvážit požadavky páru, rodiny či firmy. I služby jsou dostupné v různých částech města, v hotelích různých cenových kategorií. Například wellness služby nabízí hned několik hotelů v centru horského střediska, saunu s přírodním ochlazovacím bazénkem ale také třeba Moravská a Dvořákova bouda.

Letní provoz zahájila i lanová dráha na Medvědín. Během květnových svátků byla v provozu od středy do neděle, následně bude v provozu o víkendech a od 1. června pak denně. Lanovka Svatý Petr Pláň vyveze turisty v červnu o víkendech. Mnoho hotelů má výjezd lanovkami již v ceně ubytování. V provozu je bobová dráha v celkové délce 1400 metrů i přilehlý Monkey Park či Adrenalin Park. Otevřeny jsou půjčovny kol, elektrokol i koloběžek.

Pro relax po túrách a výletech jsou k dispozici bazény a hotelová wellness centra. Ta jsou otevřená ubytovaným hostům i příchozím. „Vše běží tempem, na které jsme dříve bývali zvyklí spíše v červnu,“ podotkla Jitka Hronešová.

Nižší kategorie ubytování

Dvořákova bouda

- pokoj s WC a sprchou: 1000 Kč/osoba se snídaní, přistýlka 800 Kč (neděle až čtvrtek) a 1100 Kč/osoba se snídaní, přistýlka 900 Kč (víkend). Při pobytu pouze na jednu noc příplatek 300 Kč/osoba.



Upozornění: na Dvořákově boudě aktuálně probíhá rekonstrukce střechy a fasády chaty. Práce probíhají zhruba v čase 8.00 až 16.00. Z toho důvodu může být kolem chaty větší hluk a prašno.

Moravská bouda

- pokoj se sprchovým koutem: 795 Kč/osoba se snídaní, děti 3-10 let 695 Kč. Při pobytu na jednu noc příplatek 150 Kč. S vlastním spacákem bez příplatku.



Novopacká bouda

- pokoj s umyvadlem: 645 Kč/osoba se snídaní, děti 3-10 let 545 Kč. Při pobytu na jednu noc příplatek 150 Kč. S vlastním spacákem bez příplatku.



Chata Spindler - celý objekt 21 lůžek

- pokoje se společným sociálním zařízením na patře (muži, ženy zvlášť) 11 500 Kč se snídaní

Střední kategorie

Penzion U Šrenků

- víkendové pobyty 3. 5. - 14. 6. od 650 Kč/osoba/noc - bez služeb, apartmán s kuchyní, 1700 Kč za dvoulůžkový pokoj na den se snídaní



Hotel Pinie

- standardní pokoj - všední den 2200 Kč/noc (4400 Kč/2 noci), standardní pokoj - víkend 2600 Kč/noc (5200 Kč/ 2 noci). Ubytování pro dvě osoby, bufetová snídaně, vstup do bazénu a vířivky, parking, lanovky zdarma (dle provozu lanovek). Děti na přistýlce do 5 let zdarma.

Vyšší kategorie

Asten Hotels Savoy a Soyka

- všední den - od 2360 Kč dvoulůžkový pokoj/noc se snídaní, víkend od 3260 Kč za pokoj/noc se snídaní.



Harmony Club Hotel

- v týdnu neděle až čtvrtek mimo svátky: 2750 Kč dvoulůžkový pokoj se snídaní, čtvrtek až neděle: 3490 Kč za dvoulůžkový pokoj a noc se snídaní. V ceně je vstup do wellness, lanovky a parkovné u hotelu.



Léto ve Špindlerově Mlýně letos oficiálně odstartuje 8. června akce Orlen Summer Opening - rodinný den na horách u horní stanice lanovky Medvědín. Návštěvníci se můžou těšit na bohatý program pro děti i dospělé. Nebude chybět kouzelnické vystoupení, malování na obličej, bublinový workshop, skákací hrad, soutěže, občerstvení nebo živá hudební vystoupení. Lanovka pro děti do 18 let bude navíc stát pouhých 10 korun. Skiareál Špindlerův Mlýn nabídne během léta široké spektrum sportovních aktivit. Milovníci turistiky ocení originální naučné stezky Medvědí cesta nebo Mechová pěšinka. Na své si přijdou i cyklisté, areál totiž nabízí možnost zapůjčení elektrokol, na kterých si návštěvníci můžou vychutnat několik desítek kilometrů cyklistických tras vedoucích krkonošskou přírodou. K dispozici je také terénní koloběžková dráha z Medvědína k dolní stanici lanovky, kde se zároveň nachází trampolínové centrum nebo diskgolfové hřiště. Kdo se chystá do Špindlerova Mlýna s dětmi, neměl by si nechat ujít unikátní dětská hřiště na hřebenech hor s nejkrásnějšími výhledy, originálními hracími prvky, prolézačkami či nafukovací trampolínou. Dovolenou zpestří i gurmánský zážitek. V červnu se návštěvníkům otevře Restaurace Na Pláni, ve které si nově můžou zarezervovat Letní večeři zážitků. Unikátní grilování v nadmořské výšce 1198 metrů při západu slunce a s živou hudbou se uskuteční ve dvou termínech - 27. července a 17. srpna. Večeře bude probíhat formou „All you can eat“, při konzumaci se tedy nemusí nijak omezovat. Nechybí tam ani populární Fotopoint ve tvaru dřevěného srdce. Skiareál letos navíc nabízí ve svých restauracích svatební prostory, zájemci tak mají jedinečnou možnost uspořádat na vrcholcích hor také svůj velký den.

