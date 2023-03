Klíčový průlom na D11. Trasa z Jaroměře do Trutnova získala územní rozhodnutí

Stavba dálničního úseku D11 z Jaroměře do Trutnova získala v uplynulých dnech pravomocné územní rozhodnutí. Pro ŘSD to znamená výrazný krok k přípravám dálnice. Na územní rozhodnutí čekala státní organizace dlouho. Žádost podávala v roce 2018 na stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem. Dočkala se po pěti letech. Můžeme pokračovat v přípravě stavby, hlavně v inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení. ŘSD má na téměř 20 kilometrů dlouhou stavbu úseku zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení. Také má připravené podklady pro zahájení výkupů pozemků.

S majitelem pozemků v Hajnici chce najít shodu

Pravomocné získání územního rozhodnutí zarazilo odvolání majitele pozemků v Hajnici Petra Holubce na trase budoucí dálnice, které podal 23. prosince 2021. Krajský úřad Královéhradeckého kraje ho letos 20. února zamítl. Více než jeden rok dlouhé řešení odvolání bylo podle krajského úřadu dáno zejména tím, že ministerstvo životního prostředí své stanovisko k řízení poslalo až zhruba po osmi měsících loni v prosinci.

Obří most u Kuksu a dlouhý tunel na Výšince, takový bude nový úsek dálnice D11

Odvolavatel poukazoval na to, že dálnice zvýší hlukovou zátěž, naruší pohodu bydlení a ztíží mu přístup k pozemkům. Územní rozhodnutí podle něj bylo vydané v rozporu se zákonem, protože dvorský městský úřad rozhodoval na podkladě údajně nezákonných závazných stanovisek.

„S panem Holubcem jsme jednali několikrát, i za účasti pana hejtmana Červíčka. Naposledy v únoru. Diskutovali jsme o jeho podmínkách, jakým způsobem bychom mohli najít shodu. Budeme se snažit jednat dál, nezávisle na tom, jak běží jednotlivé procesy,“ objasnil situaci ředitel ŘSD.

S majitelem pozemků v Hajnici chce najít shodu. „Myslím, že nejsme daleko. Jeho požadavky nejsou nepřiměřené, že by se jim nedalo vyhovět. Naopak jsme mu nabídli taková řešení, aby byl také on spokojen. Musí se rozmyslet, jestli je ochoten přistoupit na dohodu, kterou mu nabízíme, nebo bude nadále brojit proti stavbě dálnice a podávat soudní žaloby nebo odvolání do stavebního povolení,“ uvedl Radek Mátl.

Začátek stavby v roce 2025

Generální ředitel ŘSD nicméně věří, že k těmto krokům nedojde a najde s Petrem Holubcem shodu. „Je důležité, aby se po nás po stavbě takto důležité komunikace nezůstala v regionu žádná pachuť. Není to tak, že bychom chtěli získat povolení za každou cenu na úkor někoho, kdo proti tomu protestuje. Chceme najít konsenzus. Z 99,9 procent se nám to daří. Jsou spíše výjimečné případy, kdy se nám to nepodaří. Není to souboj, ale nalezení kompromisního řešení. My ho nabízíme a věříme, že pan Holubec bude ochoten na něj přistoupit,“ vysvětlil.

Stavba D11 začne letos, potrvá 42 měsíců, sdělil šéf ŘSD na jednání v Trutnově

Stavba dálničního úseku z Jaroměře do Trutnova by měla podle šéfa ŘSD začít nejpozději na začátku roku 2025. Finální termín uvedení do provozu vypadá na rok 2028. „Uvidíme, jak se nám podaří vypořádat pozemky a získat stavební povolení. Na jaře začneme pracovat na dokumentaci pro zadání stavby, v příštím roce chceme vypsat výběrové řízení a nejpozději na začátku roku 2025 stavbu zahájit. Potrvá pravděpodobně tři stavební sezony,“ nastínil harmonogram.

V Královci se začne letos

Výrazně napřed jsou přípravy dálničního úseku z Trutnova k polským hranicím. „Soutěžíme zhotovitele stavby. Věříme, že jsme schopni zahájit na konci letošního roku stavební práce. Tři kilometry úseku od hranic směrem k Trutnovu by měly být hotové během dvou stavebních sezon v roce 2025, zbytek bychom měli dokončit v roce 2027,“ konstatoval Mátl.

ŘSD chce přednostně postavit tři kilometry D11 u hranic. Královec bude proti

Dálnice D11 se na hranicích v Královci napojí na polskou čtyřproudovou rychlostní silnici S3. „Poláci budou hotoví se svojí dálnicí v roce 2024, takže na nás je, aby časová prodleva byla co nejkratší. Doháníme historické resty,“ připustil. Mátl tvrdí, že ŘSD dělá všechno pro to, aby zpoždění zkrátilo na minimum.

„Když stojíte na hranicích s polským a českým ministrem a na polské straně je hotový asfalt a u nás roste kukuřice, tak to příjemný pohled není. V tu chvíli se cítím trapně,“ přiznal. Mátl se těší, že se letos v Královci objeví stavební stroje. Začnou se provádět archeologické průzkumy. „Na konci roku zahájíme stavbu. Pak už se trapně cítit nebudeme. Bude to velký okamžik, zahájení výstavby dalších 20 km dálniční sítě v České republice,“ řekl.

Ředitelství silnic a dálnic zadalo první velkou zakázku týkající se stavby nového úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Záchranný archeologický průzkum v trase provede sdružení Eurovia CS, Univerzita Hradec Králové a Archaia. Už na jaře se tak v trase dálnice objeví první stavební stroje. Sdružení bylo jediným soutěžícím. Odhadovaná cena byla 286 milionů korun, vysoutěžená cena je nakonec 363,8 milionu korun. V porovnání s odhadem tak cena stoupla o více než čtvrtinu. Na zakázce se jako subdodavatel bude podílet ještě Východočeské muzeum. Eurovia CS ve sdružení se společností Archaia získala nedávno i další zakázky na archeologický průzkum, například u stavby D35 u Vysokého Mýta nebo u Hořic.