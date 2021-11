Místo pistácie šedá. Labská bouda má nový plášť, materiál se osvědčil v Alpách

Labská bouda v Krkonoších má hotovou první část nového vnějšího opláštění budovy, která leží na hřebenech hor v nadmořské výšce 1340 metrů. Novou podobu dostala čelní stěna směřující do Labského dolu. Opravy fasády masivního devítipatrového objektu budou pokračovat v dalších letech. "Chtěli jsme opravit v první fázi přední část boudy, která byla hodně poškozená, to se podařilo. Opravili jsme také vyhlídkovou terasu," řekla spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Podle ní přijde kompletní nové opláštění budovy na 8 až 10 milionů korun. Plánuje také výměnu oken na vyhlídkové terase. Nová velká okna umožní hostům unikátní výhledy do Labského dolu.

Labská bouda má nové opláštění čelní stěny směřující do Labského dolu. | Foto: Miloš Šálek

Nový plášť budovy má antracitově šedou barvu. Materiál pochází z Rakouska, kde se používá do vysokohorského alpského prostředí. "Je to plech, který se v Alpách osvědčil, hodně se tam používá. Je určený speciálně do hor a extrémních podmínek, až do výšek 4 tisíc metrů. Proto doufáme, že se osvědčí také u nás na Labské boudě, kde jsou povětrnostní podmínky hodně náročné," přiblížila Sovová, jaký materiál zdobí proslulou horskou boudu na hřebenech Krkonoš. "Rakušané vyrábějí tři barevné varianty. Původně jsme chtěli pistáciovou, ale materiál se při současném stavu ve stavebnictví nepodařilo získat a byli jsme nakonec rádi, že jsme sehnali před létem posledních 440 metrů tohoto materiálu v šedé barvě," vysvětlila spolumajitelka. Opravy Labské boudy budou pokračovat v dalších letech. "Rekonstrukci máme naplánovanou na další dva až tři roky. Na opláštění budovy v současných klimatických podmínkách na hřebenech hor pracovat nelze, teď se tam sebelepší fasádník neudrží. Přírodní podmínky jsou takové, že stavební práce je nutné rozfázovat do období, kdy lze v takovém prostředí pracovat," uvedla Sovová. "Plánujeme také výměnu oken na vyhlídkové terase. Sháníme firmu, která by se toho zhostila. Chceme se vrátit k původní podobě Labské boudy s velkými prosklenými okny a dopřát zákazníkům unikátní výhled do Labského dolu," dodala.

