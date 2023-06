Lanová dráha Sněžka zvýší od 1. července cenu jízdného o deset procent. Cesta z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu a zpět bude stát během letních prázdnin 680 Kč. Pět korun z každé jízdenky zakoupené v hlavní sezoně poputuje na výstavbu dětského hospice Dům pro Julii pro nevyléčitelně nemocné děti. Výrazné změny se odehrály ve vedení akciové společnosti Lanové dráhy Sněžka. Po nedávném odvolání dozorčí rady rezignoval na pozici předsedy představenstva i zastupitele bývalý dlouholetý starosta Alan Tomášek.

Během letních prázdnin se tvoří u dolní stanice Lanové dráhy Sněžka v Peci pod Sněžkou největší fronty. | Foto: Michal Fanta

Lanová dráha Sněžka zvýší od 1. července letošního roku cenu jízdného o deset procent. Cesta lanovkou z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu a zpět bude stát během letních prázdnin 680 Kč, o 60 korun více než dosud. Jízda do mezistanice na Růžové hoře a zpět vyjde na 480 Kč.

Dusno kvůli lanovce na Sněžku. Loni vydělala 33 milionů, dozorčí rada ale končí

Zdražení se týká pouze července a srpna, v ostatních deseti měsících se cena nemění. Nadále bude 520 Kč na Sněžku a zpět. V hlavní sezoně tak cestující zaplatí o 160 Kč více než ve vedlejší sezoně, která trvá od 1. září do 30. června. Deníku to řekl vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Vlastníkem lanové dráhy je město Pec pod Sněžkou.

Podpora pro dětský hospic

Pět korun z každé jízdenky zakoupené v hlavní sezoně poputuje na výstavbu dětského hospice Dům pro Julii pro vážně nemocné děti, který vzniká v Brně a má být dostavěný v příštím roce. Bude poskytovat služby dětské paliativní péče. „Jsme rádi, že zástupci společnosti Lanová dráha Sněžka se rozhodli podpořit aktivity dětského hospice Dům pro Julii. Každý návštěvník z ceny jízdného tak přispěje na pomoc rodinám, které pečují o nevyléčitelně nemocné děti. Velmi si vážíme tohoto daru,“ řekla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová.

Zdroj: Youtube

Lanovou dráhou Sněžka se loni svezlo 246 885 turistů, což je nejvíce za poslední tři roky. Je to ale o 20 procent méně, než v posledním předcovidovém roce 2019, kdy návštěvnost dosáhla 312 tisíc, v roce 2018 byla 325 tisíc. V prvním čtvrtletí letošního roku se svezlo lanovkou 41 581 lidí.

S Kartou hosta lidé zaplatí výrazně méně

Podle nového prázdninového ceníku zaplatí junioři od 12 do 18 let a senioři nad 65 let 620 Kč, děti od 5 do 12 let 330 korun. S Kartou hosta, kterou dostávají lidé ubytovaní v Peci pod Sněžkou, stojí jízda lanovkou na Sněžku a zpět 470 Kč pro dospělou osobu, 430 Kč pro juniory a seniory a 230 Kč pro děti. Za přepravu psa se platí stokoruna.

Krkonoše zasáhla epidemie sobectví, hlásí KRNAP. Pozor také na úrazy a pády

„Zdražili jsme kvůli nákladům, které narostly během posledních tří let o 10 milionů korun, celkově o třetinu. Trojnásobně se zvýšila cena energií, zvedly se také ceny náhradních dílů, zvyšovali jsme mzdy,“ vysvětlil náčelník Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla.

V Krkonoších začíná letní sezona. SkiResort koupil bobovku, otevře palačinkárnu

„Zdražení jízdného nicméně nepokryje všechny rostoucí náklady. Zvýšení cen platí pouze pro červenec a srpen, kdy se u lanovky tvoří až dvouhodinové fronty. Doporučujeme lidem, aby chodili na lanovku ráno mezi 8 až 10 hodinou a odpoledne po 14. hodině, aby se vyhnuli největším frontám. Pro dalších deset měsíců zůstávají ceny stejné,“ uvedl Špetla.

NÁVŠTĚVNOST LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA

2018: 325 336 2019: 311 948 2020: 230 842 2021: 202 025 2022: 246 885

Lanová dráha Sněžka zvyšuje ceny potřetí v posledních třech letech. Ještě v první polovině roku 2021 stálo jízdné na Sněžku a zpět celoročně 430 korun a 310 Kč na Růžovou horu. Od 1. července 2021 jsou ceny jiné v hlavní a vedlejší sezoně. Pro hlavní sezonu bylo stanoveno jízdné na 560 Kč na Sněžku a zpět, pro vedlejší sezonu 470 Kč. V loňském roce přišlo další zvýšení na 620 korun v hlavní sezoně a 520 Kč ve vedlejší sezoně. Letos přichází další zdražení pro prázdninové měsíce.

V červnu došlo k výrazným změnám ve vedení akciové společnosti Lanová dráha Sněžka, kterou vlastní město. Na zastupitelstvu Pece pod Sněžkou byla nejprve odvolána dozorčí rada a po několika dnech rezignoval na pozici předsedy představenstva i zastupitele bývalý dlouholetý starosta Alan Tomášek.

Kolik lidé zaplatí

Pec pod Sněžkou - Sněžka a zpět

1. 7. - 31. 8.

dospělí 680 Kč, junioři a senioři 620 Kč, děti 330 Kč, kočárek 150 Kč, pes 100 Kč

držitelé Karty hosta

dospělí 470 Kč, junioři a senioři 430 Kč, děti 230 Kč

1. 9. - 30. 6.

dospělí 520 Kč, junioři a senioři 470 Kč, děti 250 Kč, kočárek 150 Kč, pes 100 Kč

držitelé Karty hosta

dospělí 360 Kč, junioři a senioři 330 Kč, děti 180 Kč

Pozn.: junioři se počítají od 12 do 18 let, senioři nad 65 let, děti od 5 do 12 let