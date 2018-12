Lanovka na Sněžku je po údržbě v provozu. Jede ale jen dolní úsek

Pec pod Sněžkou - I když kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku je ode dneška po údržbě opět v celotýdenním provozu, dnes ráno začal kvůli silnému větru jezdit jen dolní úsek Pec - Růžová hora. ČTK to řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Lanovka od 5. listopadu jezdila jen o víkendech, protože podstupovala pravidelnou podzimní údržbu.

"Fouká silný vítr, nahoře do 30 metrů za vteřinu (do 108 km/h). Vypadá to, že horní úsek nepojede ani v neděli," řekl ČTK Martinec.

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota kolem nuly. Meteorologové varují před silným větrem nad územím celých Čech i v neděli. Uvedli také, že vítr na hřebenech Krkonoš bude dnes dosahovat rychlosti přes 70 kilometrů v hodině.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být oblačno, ráno a dopoledne přechodně polojasno, místy přeháňky nebo déšť, četnější na horách. Nad 700 metrů, později nad 900 metrů, by podle předpovědi měly padat srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi pěti až osmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně nad bodem mrazu.

Během pravidelné podzimní údržby došlo na kontrolu tratě, pohonů, stanic a kabin. "Kromě běžné údržby se udělala i údržba elektrického zařízení," řekl ČTK Martinec. Také u několika kabin technici rozebrali jejich uchycení k lanu. Větší servis se plánujeme na jaro, týkat se bude brzd lanovky, dodal.

Kratší doba jízdy

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů.

Kabinová lanovka je po kompletní rekonstrukci v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček z roku 1949. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka Správy KRNAP.