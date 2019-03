Do každodenního režimu se lanovka vrátí v pátek 19. dubna. Lyžařské vleky v Peci pod Sněžkou i Janských Lázních jsou tento a příští týden dál v provozu. Kabinková lanovka na Černou horu jezdí do neděle 7. dubna denně, poté o víkendech, velikonočních prázdninách a květnových svátcích. Do letního režimu najede Černohorský Express 11. května.