Do nové dozorčí rady Lanové dráhy Sněžka byli zvoleni podnikatel v gastronomii Michal Havel z Velké Úpy, člen zastupitelstva Martin Kodet (SNK - Tady jsme doma) a dosavadní člen dozorčí rady Jiří Brož. Funkční období dozorčí rady je pětileté.

„Důvodem odvolání dozorčí rady byla změna ve vedení města,“ vysvětlila během zastupitelstva plnému sálu ve Velké Úpě starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková (SNK Velká Úpa - Pec pod Sněžkou). Koho nové vedení města dosadilo do dozorčí rady?

Proti způsobu odvolání dozorčí rady se vymezili zastupitelé ODS a SNK Sněžka, kteří mají v devítičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty. Otevřeně to kritizoval bývalý dlouholetý starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek, který stál v čele horského střediska posledních 20 let. Tomášek je předsedou představenstva Lanové dráhy Sněžka.

Z dozorčí rady byli odvoláni na čtvrtečním zastupitelstvu Zdeněk Virt, Jan Ivanko a Jiří Brož. Předsedou dozorčí rady byl bývalý místostarosta Pece pod Sněžkou Zdeněk Virt, který v dozorčí radě působil dvacet let. Předsedou byl od roku 2011, kdy město získalo kompletně zpět do vlastnictví lanovku na Sněžku a drží od té doby 100 procent akcií.

„Myslím, že je dobře, když po nějaké době přijde změna, která přivede něco nového,“ doplnila Karlíková. Pec pod Sněžkou musí také řešit ožehavou situaci v základní škole, kde v květnu rezignovala ředitelka Dita Mrázková a odchází několik učitelů.

„Neupírám zastupitelstvu právo měnit orgány svých společností. Čtyři členové zastupitelstva se ale dozvěděli složení nové dozorčí rady zhruba hodinu před konáním zastupitelstva,“ popudilo Tomáška. „Nebylo nám umožněno se k tomu vyjádřit, někteří kolegové ani nové členy neznají. Proti navrženým členům dozorčí rady nic nemám. Je ale precedens, který se v Peci dosud nestal, aby tak závažné rozhodnutí, jako odvolání celé dozorčí rady a jmenování nové nebyla projednáno se všemi členy zastupitelstva,“ dodal bývalý starosta Pece pod Sněžkou.

Petr Martinov z ODS navrhl zvýšit počet členů dozorčí rady ze tří na pět a jmenovat do dozorčí rady Zdeňka Horáka. Jeho návrhy nezískaly nadpoloviční počet hlasů. Radniční koalice totiž má v zastupitelstvu o jeden mandát více.

„Nebylo nám umožněno nominovat svého člověka do dozorčí rady. Jména nových členů dozorčí rady jsme se dozvěděli v den zastupitelstva. Bylo by spravedlivé, aby byl za každý subjekt nominován jeden člověk, protože dozorčí rada je nejvyšší orgán společnosti, má v péči majetek města. Máme obavy, aby to fungovalo správně,“ řekl Petr Martinov z ODS.

Podle předsedy představenstva Alana Tomáška přinesla nová lanovka Peci pod Sněžkou do rozpočtu od roku 2013 zhruba 290 milionů korun. „To považuji za úspěšné vedení firmy. Pro odvolání dozorčí rady nevidím důvod. Není v pořádku, že jsme se to nedozvěděli, je to nepochopitelné,“ zlobil se Tomášek.

Starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková připomněla, že úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. „Město Pec jako jediný akcionář společnosti může dohlížet na činnost společnosti pouze prostřednictvím dozorčí rady. Volí a odvolává členy představenstva,“ připomněla nová starostka.

Znamená to, že dozorčí rada může odvolat představenstvo, jehož předsedou je bývalý starosta Alan Tomášek. Dalšími členy představenstva jsou bývalý dlouholetý náčelník lanové dráhy Jiří Martinec a Alois Thamm.

Občané Pece pod Sněžkou vnímají, že situace v horském středisku se vyhrotila. „Pec je rozhádaná. Lanovka je přitom pro město zlatá slepice,“ řekl na zastupitelstvu boudař Libor Konkolský.

Komunální volby v Peci pod Sněžkou byly extrémně vyrovnané, čtyři z pěti kandidujících sdružení dostaly po dvou zastupitelských mandátech. Po dvaceti letech skončil v pozici starosty Alan Tomášek (SNJ Sněžka), novou starostkou byla zvolena Ilona Karlíková (SNK Velká Úpa - Pec pod Sněžkou).