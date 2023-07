Lanovka na Sněžku podražila, zpáteční jízdné činí již 680 Kč

ČTK

Jízdné kabinovou lanovkou na Sněžku od 1. července zdražilo. Na hlavní sezonu, tedy v červenci a v srpnu, se zvedla cena zpáteční jízdenky z Pece pod Sněžkou na Sněžku pro dospělého zhruba o deset procent na 680 korun, jednosměrná o devět procent na 360 Kč. Obdobné je to na dolním úseku z Pece do mezistanice na Růžové hoře, vyplynulo z informací zástupců lanové dráhy. Lanovka je v provozu denně od 08:00 do 19:00. Hlavní sezona je od 1. července do 31. srpna. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou.

Lanovka na Sněžku | Foto: Miloš Šálek