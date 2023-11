Od pondělí 6. listopadu do pátku 15. prosince bude lanovka na Sněžku v Krkonoších ve všední dny uzavřená kvůli pravidelné podzimní odstávce.

Zástupci Lanové dráhy Sněžka a města Pec pod Sněžkou slavnostně předali výtěžek z jízdného dětskému hospici Dům pro Julii. | Video: Deník/Jan Braun

V provozu bude lanovka o víkendech a o státním svátku v pátek 17. listopadu.

Kvůli silnému větru je v současnosti lanová dráha mimo provoz v horním úseku mezi Růžovou horou a vrcholem nejvyšší české hory. V noci na sobotu napadlo v horních partiích Krkonoš 15 centimetrů sněhu.

„Lanovka je v provozu deset let, proto je nutné provádět detailnější kontroly podpěr na trase lanové dráhy. Už loni jsme začali kontrolovat čepy všech kladek a vahadel. Letos nás čekají další tři podpěry. Do dvou let bychom měli mít zkontrolovaný spodní úsek na Růžovou horu,“ vysvětlil náčelník Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla, na co se pracovníci lanovky zaměří během odstávky. V praxi to bude znamenat sundat všechny baterie z vysokých podpěr dolů, rozebrat je, vyndat čepy, prosvítit je a zkontrolovat, jestli nejsou poškozené.

Ačkoliv návštěvnost během letních prázdnin poklesla oproti loňskému roku o 9 procent, počet 89 934 přepravených osob je velice dobrým číslem. Celoročně si naopak Lanová dráha Sněžka polepšila, svezlo jí už přes 230 tisíc lidí, což představuje nejlepší výkon za poslední tři roky.

„Jsme spokojení, čísla návštěvnosti se vrátila do předcovidových let. Letní sezona se sice až tak nevydařila kvůli počasí, vše vynahradila druhá polovina srpna. Úžasné bylo září, kdy jsme přepravili o 5 tisíc lidí více než v rekordním roce 2018, stejně tak jsme zaznamenali rekordní čísla v květnu. Už teď máme o 14 procent vyšší návštěvnost než loni,“ konstatoval náčelník lanovky.

„Návštěvnost ovlivňuje hlavně počasí, které se v polovině prázdnin zhoršilo. Počasí a povětrnostní podmínky byly letos o něco horší. V porovnání s předchozím rokem jsme provoz horního úseku lanovky museli z bezpečnostních důvodů zkrátit o zhruba 6 dní. Přesto jsme prodali během letních prázdnin 89 934 jízdenek,“ konstatoval Jiří Špetla.

Lanovka má regulovanou přepravní kapacitu 250 osob za hodinu. „Je to stejná kapacita již od roku 1949, kdy byla postavena stará lanovka. Letos jsme přepravili přes 2000 osob jen jeden den v roce, a to při Svatovavřinecké pouti na Sněžku. Pokud je podle hodnot Správy KRNAP na Sněžce v létě denně i 10 000 osob, počet cestujících přepravených naší lanovou dráhou představuje zhruba jednu pětinu z celkového počtu návštěvníků naší nejvyšší hory,“ řekl Špetla.

Lanová dráha Sněžka zvýšila od 1. července letošního roku ceny jízdného na prázdninové měsíce o deset procent. Cesta z Pece pod Sněžkou na nejvyšší českou horu a zpět stála v červenci a srpnu 680 Kč, o 60 korun více než v loňském roce. Jízda do mezistanice na Růžové hoře a zpět vyšla na 480 Kč. Od 1. září do 30. června platí nižší cena zpáteční jízdenky na Sněžku 520 Kč, na Růžovou horu 370 Kč. Další úpravy cen zatím vedení akciové společnosti, kterou vlastní město Pec pod Sněžkou neplánuje.

