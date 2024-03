Lanovka na Sněžku se vrátila do plného provozu, horní úsek ale zastavil vítr

ČTK

Lanovka na Sněžku se 1. března po technické odstávce vrátila do plného provozu. Horní úsek z Růžové hory na nejvyšší českou horu nejezdil kvůli poruše motoru od konce ledna. V pátek jej ale zastavil silný vítr, který ráno na Sněžce dosahoval síly orkánu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu ale byl v provozu. Lanovka jezdí v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou.

Lanová dráha Sněžka. Ilustrační snímek. | Foto: Miloš Šálek