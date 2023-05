Jízdu lanovkou za korunu, grilování na terase či výstavu o historii Horské služby v Krkonoších chystá při otevření letní sezony Skiareál Špindlerův Mlýn. V průběhu léta plánuje koncerty, promítání v letním kině, závody horském a orientačním běhu.

Špindlerův Mlýn láká návštěvníky na letní akce, turistické trasy po hřebenech či naučné stezky. | Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Letní sezonu ve Špindlerově Mlýně oficiálně zahájí v sobotu 10. června akce ORLEN Summer Opening. U horní stanice lanovky Medvědín se bude konat pestrý program pro celou rodinu. Na programu budou interaktivní vystoupení pro děti, malování na obličej, workshop, skákací hrad, unikátní dětské hřiště s trampolínou, koncert nebo grilování na terase. Vstupné bude pro všechny účastníky zdarma a za jízdenku na lanovku zaplatí návštěvníci symbolickou jednu korunu.

V rámci ubytování ve vybraných hotelech mají navíc návštěvníci Špindlerova Mlýna možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky Skiareálu zdarma. Po příjezdu do hotelu se stačí zaregistrovat do věrnostního programu GOPASS a vyzvednout si čipovou kartu. K dispozici jsou v létě sedačkové lanovky Medvědín a Svatý Petr.

„V současnosti máme v provozu lanovku Medvědín. Od 27. května pojede denně od 9 hodin do 16 hodin, v pátek a v sobotu do 17 hodin. Provoz lanovky ve Svatém Petru plánujeme zahájit 2. června. Návštěvníci ji budou moci využívat od pátku do neděle. Od července již pojede také denně,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Novinkou letošní sezony bude výstava Horská služba v čase, kterou Skiareál zahájí 17. června vernisáží v depu v dolní stanice lanové dráhy ve Svatém Petru. Návštěvníky při tom čeká ukázka zásahu Horské služby Krkonoše nebo koncert Jakuba Ondry. Výstava bude otevřena vždy s provozem lanovky ve Svatém Petru až do 1. října 2023. Vstupné bude zdarma.