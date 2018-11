Lanovku na Sněžku šteluje údržba, jezdí o víkendech

Pec pod Sněžkou - V obvyklém podzimním procesu údržby je od pondělí lanová dráha z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Pracovníci „ladí“ zařízení také v mezistanici Růžová hora, kde je zachytil fotoreportér Deníku Michal Fanta.

Lanovka bude přepravovat turisty pouze o víkendech v časech od 8 do 18 hodin, ve všedních dnech zůstane mimo provoz. Od 8. prosince najede do pravidelného zimního režimu.



Rovněž lanovka na Černou horu jezdí v listopadu o víkendech, a to 10. a 11. a 24. a 25. listopadu v době od 8:30 do 16 hodin každou půlhodinu, následuje vždy ještě jízda v 17:30. Kabinková lanovka Černohorský Express by měla přejít do každodenního provozu v sobotu 1. prosince, kdy by měla začít lyžařská sezona.

Ve Špindlerově Mlýně bude jezdit lanovka Medvědín po odstávce v tomto týdnu od soboty 11. listopadu do příští neděle 18. listopadu. Potom se otevře návštěvníkům v lyžařské sezoně, kterou zahájí ve Špindlerově Mlýně tradiční akce Špindl SkiOpening v sobotu 8. prosince. Při ní dorazí do areálu Svatý Petr delegace herců z nové pohádky Čertí brko, která zažije ve Špindlerově Mlýně premiéru pod otevřeným nebem. Pod sjezdovkou zahrají Děda Mládek Illegal Band a Support Lesbiens. Vrcholem špindlerovské sezony bude Světový pohár žen ve slalomu a obřím slalomu 8. a 9. března.