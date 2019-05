Ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Velké Úpě, vrchlabských Herlíkovicích, Harrachově, Rokytnici nad Jizerou. Tam si můžou návštěvníci hor zpestřit výlety jízdou lanovou dráhou.

Ta nejstarší, z Janských Lázní na Černou horu, vozí turisty už 91 let (snímek z archivu Infocentra Veselý výlet zachycuje první rok provozu 1928). Kabinková lanovka Černohorský Express jezdí denně od devíti do 18 hodin každou půl hodinu.

V sobotu, v první červnový den, nastoupí do každodenního režimu od 9 do 18.30 hodin sedačková lanovka na Portášky z Velké Úpy. Bude tak jezdit až do 29. září. U její horní stanice čeká výletníky loni otevřená rozsáhlá Herní krajina Pecka. Je plná dětských atrakcí a důmyslných stezek na kraji lesa, v nadmořské výšce tisíc metrů. Je otevřená denně.

Na Černé hoře se můžou malí návštěvníci Krkonoš vyřádit o víkendech v Dětském parku Kabinka v těsné blízkosti horní stanice lanovky. Najdou tam nejvýše položenou lezeckou stěnu v republice, šlapací káry i lodičky plující v retenční nádrži. V sobotu vyjede také sedačková lanovka na Hnědý vrch z Pece pod Sněžkou. V denním provozu bude od 15. června. Na Sněžku vyráží lanovka z Pece od 1. května do 30. září denně od 8 do 19 hodin.

Ani ve Špindlerově Mlýně si lanovky po dlouhé zimě moc neodfrkly. Nepravidelně jezdily už v květnu. Od června až do října je čeká každodenní šichta. Ve Svatém Petru vždy od 9 do 16 hodin, o prázdninách do 17 hodin, na Medvědíně v červnu od 9 do 17 hodin, o prázdninách do 18 hodin.

Novinkou letošního léta je zábavně naučná cyklostezka ve Svatém Petru Jízda za zvířátky. Je dlouhá necelých osm kilometrů a zavede návštěvníky do světa obyvatel krkonošských lesů.

Návštěvníci Špindlerova Mlýna mají možnost získat v rámci ubytování ve vybraných hotelech pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Jízdenku na lanovky Medvědín i Svatý Petr – Pláň, které je vyvezou na vrchol i zpět, získají za každou noc pobytu pro každého člena rodiny.

"Spolupráci s hoteliéry jsme odstartovali již loni, a to po vzoru vyspělých zahraničních středisek. Snažíme se tak přispět ke zvýšení návštěvnosti Špindlerova Mlýna v období letní sezony a ještě k většímu zatraktivnění a zvýšení obsazenosti našich TOP spolupracujících partnerských hotelů," vysvětlil René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Od 22. června chystá skiareál v depu dolní stanice lanovky Svatý Petr výstavu Špindl na lyžích 2. Unikátní černobílé fotografie dokumentují významné chvíle ze sportovní historie, důležité mezníky i život Špindlu.

V červnu jsou v provozu také lanové dráhy z Herlíkovic na vrch Žalý (v červnu o víkendech, v červenci a srpnu denně), z Harrachova na Čertovu horu (denně) nebo rokytnická lanovka Horní Domky (v červnu o víkendech, v červenci a srpnu denně).